Policiales

“Salió a cagarle la vida”: denuncian conducta de chofer antes de protagonizar un accidente

Minutos antes de las 21:00 horas del lunes, una camioneta y un camión con remolque chocaron en el kilómetro 265 de la ruta 9, cerca de la ciudad rochense de Castillos.

Según el reporte de Policía Caminera, la camioneta era conducida por hombre de 48 años, quien arrojó un resultado positivo a la espirometría de "1,87" g/a/l/s.

En el momento del accidente, circulaba con rumbo este e invadió la senda de circulación contraria.

El conductor del camión resultó ileso, y dio resultado negativo a la prueba de consumo de alcohol.

“Hizo destrozos antes de salir a la ruta”

Este martes, el medio rochense Inf Central informó que, antes de la colisión, el conductor de la camioneta ya había protagonizado un accidente en la ciudad de Castillos, y había estado a punto de provocar otros.

De acuerdo con el citado medio, vecinos aseguran que el vehículo estuvo a punto de embestir a motociclistas, peatones y familias con niños, generando situaciones de extremo riesgo a pocas cuadras de la comisaría local. “Salió disparando de la ciudad y casi provoca varios accidentes”, señala uno de los testimonios recopilados por el informe, mientras otros describen destrozos y maniobras peligrosas antes de que el conductor tomara la ruta.

“Hizo destrozos al salir a la ruta, se subió a la vereda de casa porque no tenía control, siguió y pasó los mismo en Cinco esquinas, donde al salir casi embiste a mi hermano en la moto y a muchachas con sus hijos que se dirigían al súper”, comentó un vecino.

“Esa persona chocó a un compañero. Se dio a la fuga y chocó contra el camión, qué sabandija más grande”, reza otro comentario.

“Salió a la ruta a cagarle la vida a una persona que estaba trabajando”, resumió otro.

Las actuaciones continúan y no se descarta que los hechos previos al choque formen parte de la investigación.