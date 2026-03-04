Locales

“Sacudón”: el impacto de cambios de Antel en la estructura de Animales sin hogar

Animales sin hogar, una ONG que alberga a miles de animales, reclama por una resolución que Antel tomó y afecta sus recaudaciones. Se trata de un modelo de financiamiento que rige desde hace 10 años y cambiará este 31 de marzo, en el que los usuarios de la telefónica estatal pueden donar su saldo a la organización a través de la línea 24200.

En diálogo con Montevideo Portal, Laura Medina, fundadora de Animales sin hogar, señaló que la recaudación vía mensaje de texto “sostiene” a la ONG, ya que el 70% de los ingresos se dan de esta forma.

Hasta octubre del año pasado, la ONG recibía un promedio de $ 3,5 millones. Sin embargo, el ente primero resolvió que sus usuarios solo podrían donar mediante 50 mensajes por día, una cantidad que antes era ilimitada.

“La gente se ve restringida de poder colaborar. Solo se permite mandar 50 mensajes por día. Entonces, ¿qué pasa? La gente siempre lo que hace es esperar al último día del mes y dona todo lo que le sobra”, precisó. En esa línea, Medina dijo que hay usuarios que donaban entre $ 1.500 y $ 2.800; con los cambios, 50 mensajes al día significan un total de $ 500. En cifras, la modificación aplicada en octubre impactó en una baja del 40% de sus ingresos.

Animales sin hogar utiliza el dinero para pagar los sueldos. En redes sociales, la ONG comparte los recibos del BPS, de los aportes, de la comida de los perros. “Con la plata que ingresa por SMS, nosotros cubrimos eso que es como lo fundamental”, afirmó. Los cambios con Antel significan, además de menos dinero, que la ONG no pueda suplir los gastos de los trabajadores. “No nos podemos atrasar de ninguna forma”, explicó Medina.

Cuando Antel restringió que el último día del mes sus usuarios solo pudieran enviar 50 mensajes para colaborar con la ONG, para Animales sin hogar “fue un sacudón”. La organización recibe el dinero recaudado dos meses después, por lo que el cambio se dio en diciembre, época en la que también debía pagar aguinaldos a sus trabajadores.

Desde Antel dijeron a Subrayado que los cambios, que incluyen que nuevos usuarios o quienes hayan renovado sus contratos no tengan la opción para donar a las ONGs que forman parte de este convenio, se trata de un “proceso de regularización de las contribuciones por SMS” que se aplica desde el gobierno de Luis Lacalle Pou. “El sistema viejo quedó obsoleto”, agregaron.

Animales sin hogar y Antel tuvieron reuniones para tratar el asunto. Desde el ente, dice Medina, plantearon la posibilidad de que las personas donen el dinero por fuera del saldo.

“Todas las alternativas que nos dan siempre son por fuera del saldo. Nos dijeron que podían llegar a todos sus clientes informando de una nueva forma de colaboración, que sería de suscripción”, precisó la fundadora de Animales sin hogar, y agregó: “Estamos abiertos, les pedimos que en ese proceso no nos soltaran la mano porque dependemos de esto para poder sobrevivir”.

La ONG considera que una suscripción por fuera del saldo “no va a funcionar”, aunque dijo que estaba “abierta a probar”. Meses después, se enteraron de que las condiciones que tenían iban a mantenerse hasta el 31 de marzo. Animales sin hogar presentó un recurso administrativo, que según aseguran “cortó la comunicación” con Antel.

La organización alberga a casi 1.000 perros, 420 caballos, 300 vacas, ovejas y chanchos, e incluso monos del zoológico de Canelones.

“Nosotros nunca pedimos nada a cambio porque lo hacemos para poder ayudarlos a ellos. Lo único que estamos pidiendo es que se mantenga el servicio para que la gente pueda donar; o sea, no es que estamos pidiendo que nos den presupuesto o que mantengan la organización”, precisó Medina. “Estamos pidiendo que la gente pueda seguir eligiendo colaborar, ya sea con animales sin hogar u otras organizaciones”, insistió.

Se puede colaborar con Animales sin hogar por estas vías:

- Siendo padrino a través de este link.

- Ayuda puntual en este link.

- Ayudar con materiales en este link.

- Comprando ensu nuestra tienda online o visitando personalmente EspacioASH. Venta económica, Segunda Pata! en Andes 1464 esquina Mercedes; Luis De la Torre 684 esquina 21 de Setiembre, o Agraciada 4283 esquina Carlos María Ramirez.

- Adoptando e sus centros de adopción.

- Comprando comida para tu perro o gato y colaborar directamente con los suyos en este link.