“Sacrificio de la identidad”: carta de colorados contra lema “Coalición Republicana”

Política

Montevideo Portal

Una agrupación de colorados emitió este martes un comunicado en el que expresan su rechazo a la idea de unificar los partidos de oposición bajo el lema de Coalición Republicana, para votar como partido único en las elecciones de 2029, con el objetivo de derrotar al Frente Amplio.

El escrito, al que accedió Montevideo Portal, denominado “Colorados en defensa de la Autonomía Partidaria”, indica que se ha dado un “intento de desdibujar al partido bajo banderas ajenas”.

“Convocamos a todos los ciudadanos identificados con la tradición batllista a levantar con firmeza la divisa colorada. Es hora de renovar con coraje, no de disolverse. La historia que nos honra exige que estemos a la altura”, sostiene.

Asimismo, la agrupación manifiesta los “pilares fundacionales del batllismo” y rechaza “el vaciamiento doctrinario del Partido Colorado y la sustitución de sus principios por eslóganes oportunistas o alineamientos conservadores ajenos”.

“Subordinarse a otras fuerzas o estrategias implica entregar a manos ajenas la soberanía colorada”, agrega. Con respecto a comparecer bajo otro lema, el comunicado afirma que hacerlo sería “la posibilidad de ofrecer una alternativa auténtica”.

“Rechazamos frontalmente todo intento de fusionismo, explícito o encubierto, con otros lemas partidarios. Esa estrategia solo sirve a quienes buscan disolver al Partido Colorado y transformarlo en una fuerza subordinada a otra hegemonía. La unidad forzada no es fortaleza: es sumisión. La fusión no amplía la democracia: la aplasta. Defender una coalición no puede justificar el sacrificio de la identidad colorada”, sentencia.

En ese sentido, la agrupación llama a la militancia “a estar alerta, activa y organizada”, ya que “esta no es una etapa más: es una encrucijada”. “No alcanza con resistir: hay que construir alternativas dentro del partido que combinen renovación, identidad y coraje”, agrega.

Además, denuncia “la existencia de una ofensiva deliberada para desnaturalizar al Partido Colorado, impulsada por sectores que promueven el fusionismo y la concentración del poder en estructuras cerradas”. Por esto, pide a dirigentes y convencionales “que asuman públicamente su posición”.

“Se está del lado de la autonomía colorada, y la renovación democrática, o se es cómplice de una maniobra que vacía al partido y lo entrega a intereses ajenos”, concluye.

La agrupación reúne a colorados de todo el país que rechazan el “rumbo fusionista impulsado por la cúpula partidaria”. “Actualmente, estamos recolectando firmas de afiliados y simpatizantes colorados que quieren preservar su partido, mantener su identidad y evitar una fusión que consideran el fin del Partido Colorado tal como lo conocemos”, señalaron.

Montevideo Portal