“Sacarle la máscara”: la dura respuesta de Valeria Ripoll sobre Blanca Rodríguez

La excandidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, estuvo este domingo como invitada en Polémica en el bar (Canal 10).
Allí, como parte de una dinámica entre los panelistas y uno de los personajes de humor del programa, a Ripoll se le recordó su pasaje por Quién en la máscara (Canal 12) —en el cual se disfrazó de cactus—, y le preguntaron a qué político le sacaría la máscara.
“¿Sabes a quién me encantaría sacarle la máscara? A Blanca Rodríguez”, contestó.
Según argumentó, su respuesta se debe a que Rodríguez “llegó como la persona que iba a elevar la política del país”, pero “sus acciones van por el camino contrario”.
Ripoll señalo que el “nivel de discusión” de Rodríguez “no es bueno”, y apuntó: “Quedó clarísimo en la última discusión que tuvo el Parlamento, donde planteó que las políticas sociales nacieron con el Frente Amplio. Eso es desconocer la historia de la política del Uruguay y la historia del propio Uruguay, pionero en políticas sociales mucho antes de que naciera el Frente Amplio”.
