“¡Rompo todo!”: Hombre desequilibrado se hizo viral por generar altercado en Tres Cruces

Este jueves, circuló profusamente en redes sociales un video grabado en la terminal de ómnibus de Tres Cruces.

En el registro se ve a un hombre adulto mayor con el torso desnudo y blandiendo un bolardo portátil, elemento usado en la terminal para ordenar las filas.

Enfadado, el hombre se parapetó en el local de una compañía de transporte y amenazó con golpear a las personas que intentaban acercarse. “¡Rompo todo!”, gritaba el sujeto mientras golpeaba el mostrador.

El video fue publicado en primera instancia en TikTok y luego se “contagió” a Facebook y X. En todas las redes, los internautas especularon sobre el contexto de la situación y su desenlace.

A ese respecto, desde Tres Cruces se informó a Montevideo Portal que el incidente comenzó cuando personal de seguridad detectó el ingreso del sujeto en cuestión. Se trata de un hombre indigente y con trastornos mentales, que acostumbra a promover disturbios en los aledaños de la terminal y que en ocasiones ha causado desórdenes dentro del complejo.

Ante esta nueva irrupción, el supervisor de la terminal acudió al lugar del incidente y logró que el irascible individuo soltara el objeto que blandía. Posteriormente, personal de la Guardia Republicana condujo al hombre hasta el destacamento situado dentro del centro comercial, donde fue retenido temporalmente y, diálogo mediante, se logró que se tranquilizara. Finalmente, se lo desalojó del lugar.

Desde Tres Cruces se enfatizó que, ante todo tipo de altercado, siempre se procura alcanzar una solución sin recurrir al uso de la fuerza. Eso fue precisamente lo que ocurrió en el presente caso, en el que todo se resolvió sin daños para los involucrados.