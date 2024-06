“Rompieron todo”: el FA reaccionó a chats de Astesiano y Javier García les respondió

Política

Dirigentes políticos del Frente Amplio reaccionaron a la publicación de chats del excustodio Alejandro Astesiano con el presidente Luis Lacalle Pou, en el marco de una operación de inteligencia que se armó para saber si el dirigente sindical del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, estuvo en un boca de droga el día que se accidentó estando alcoholizado.

El senador opositor Alejandro Sánchez se expresó a través de su cuenta de X y dijo: “Utilizaron el poder del Estado con fines políticos, seguimiento, vigilancia, espionaje para poder montar una operación de desprestigio político a un dirigente sindical”.

Sánchez consideró que “rompieron todo” y que el gobierno está “degradando el pacto democrático”.

En tanto, el precandidato Yamandú Orsi también se expresó en la misma red social. “Lo que se publica en dos medios hoy demuestra que, además de espionaje a senadores de la oposición, le quisieron inventar un caso al presidente del Pit-Cnt. Fue Astesiano, desde la Residencia de Suárez y el presidente de la República estaba al tanto. ¿Habrá límites?”, posteó Orsi.

Las palabras del político no pasaron desapercibidas y el senador Javier García citó el tuit de Orsi para responderle: “‘Y dale con Pernía…’ Faltan 20 días para las elecciones y no se les cae una idea. Marset, Astesiano, Penadés, de ahí no salen. Operan Fiscalía, operan la prensa, libros, pero ideas nada. La semana pasada Orsi: ‘El país se cae a pedazos’, ayer Orsi: ‘La economía está bien’. Dan pena”.

El senador Óscar Andrade fue otro de los reaccionó y consideró: “Hasta que un día se termino el 'no sabia', dolor y vergüenza”.



