“Romper relaciones con Israel ya”: carta de judíos en Uruguay contra “genocidio palestino”

Un grupo de judíos residentes en Uruguay, encabezados por la activista en derechos humanos Mónica Wodzislawski, realiza un pedido al Estado uruguayo para “romper relaciones con Israel ya” y en contra del “genocidio palestino”.

A través de la plataforma Change.org la misiva, que cosechaba al mediodía de este miércoles 24 de setiembre, unas 350 firmas verificadas, los firmantes afirman que se desmarcan de “la política criminal de Israel” y reclaman “al gobierno uruguayo acciones a la altura de las circunstancias”.

“Como judías/os tenemos muy claro el significado de nunca más: no queremos persecución, sometimiento, ghetto, hambre, matanza, apartheid, genocidio, holocausto contra ningún pueblo del mundo en ninguna circunstancia, y mucho menos en nuestro nombre”, expresan.

Además, plantean su “más firme rechazo a la política genocida del gobierno de Benjamín Netanyahu contra el pueblo palestino, y exigimos al Estado de Israel que detenga de inmediato la masacre, el bloqueo y la violación de todas las libertades y derechos humanos fundamentales de la población de la franja de Gaza y Cisjordania”. “Que los colonos israelíes se retiren de los territorios ocupados, regresando a las fronteras de 1967, y se respete el derecho del pueblo palestino a su autodeterminación”, instan.

“Exigimos al gobierno uruguayo la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, como miembro de las Naciones Unidas y actuando en consecuencia con los fallos de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia”, suman.

Plantean que “la vida y los valores humanos deben estar por encima de los del mercado”. Por eso, completan que “no se puede dialogar ni hacer negocios ni comprar armamento ni ningún tipo de intercambio con quienes están bombardeando y disparando contra un pueblo entero, al que condenan a morir de hambre”.

