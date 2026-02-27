“Riesgo de colapso” y “nidos de cucarachas”: padres critican estado de escuela de Rocha

Locales

Montevideo Portal

Familias y vecinos del balneario rochense La Esmeralda se quejaron ante la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) por el estado de la Escuela Rural Nº 24.

El centro educativo local fue inaugurado el año pasado, según contó a Montevideo Portal Gonzalo Berrondo, padre de niños que acuden a la escuela. Según contó, en diciembre de 2025 entregaron una carta a la ANEP donde expresaron su “profunda preocupación, alarma y disconformidad con las condiciones de infraestructura” en las que los escolares cursaron el año lectivo.

En esa misiva, los padres manifestaron que el edificio “presenta graves deficiencias que no solo comprometen la calidad educativa, sino que, de manera más urgente, ponen en peligro inminente su seguridad y salud”.

De acuerdo con Berrondo, el techo del área del comedor se encuentra en “pésimas condiciones estructurales”; tanto es así que caía aserrín mientras los niños comían el almuerzo. Además tiene un “riesgo de colapso”, añadió. Por otro lado, el cielorraso y entretecho del aula están “infestados con grandes nidos de cucarachas” y hormigueros.

“Hemos verificado que el techo de la escuela está construido con material de dolmenit, un compuesto que —como es sabido y comprobado por la bibliografía científica adjunta—, contiene elementos que son reconocidos como cancerígenos y representan un riesgo significativo para la salud de los niños y del personal a largo plazo”, indica la carta entregada a ANEP.

Así, los padres exigieron “la sustitución integral y urgente de la techumbre” de la Escuela de La Esmeralda, que se elimine el dolmenit y se corrijan “de forma definitiva” los “graves problemas estructurales y de salubridad”.

No obstante, esta carta “se archivó” en inspección, indicó Berrondo. “El 20 de febrero, cuando llamo para ver en qué estaba el expediente, se me dice que se habían hecho todos los pasos y que la arquitecta iba a venir y, en realidad, después de mi llamado ese mismo día se contactó la arquitecta”, remarcó.

“El informe de la arquitecta recién me informaron que ya está en las autoridades nacionales; no lo tengo en mi poder pero, por lo que estuve hablando, no refleja lo que ella dijo acá presencial e, inclusive, el techo de salón de clases tiene un cielorraso y ella no lo inspecciono porque no se sacó para inspeccionar en qué calidad está ese techo”, reclamó el padre.

Por esta situación, 13 de los 14 padres de los escolares resolvieron no enviar a sus hijos a la escuela el próximo lunes 2 de marzo, cuando comiencen las clases.

Montevideo Portal