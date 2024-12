“Rezo por la recuperación de los sobrevivientes”: Lula por fatal accidente en Minas Gerais

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentó el fatal accidente entre un ómnibus y un camión ocurrido en la madrugada de este sábado en el estado de Minas Gerais.

“Lamento inmensamente y envío mis oraciones a las familias de las más de 30 víctimas mortales del accidente de Teófilo Otoni, Minas Gerais”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Según el más reciente reporte de las autoridades policiales, son 37 los fallecidos a raíz del incidente. Inicialmente los bomberos habían informado de 22 muertos, pero esa cifra aumentó a medida que avanzaban los trabajos de rescate; algunos de los cadáveres hallados se encontraban "carbonizados y presos entre los hierros".

En tanto, 13 pasajeros fueron llevados a hospitales de los alrededores para ser atendidos. “Rezo por la recuperación de los supervivientes de esta terrible tragedia”, indicó el presidente brasileño.

“La Policía Federal de Caminos se encuentra en el lugar del accidente y el gobierno federal está a disposición de la ciudad de Teófilo Otoni y del gobierno de Minas Gerais para cualquier cosa necesaria”, concluyó el mandatario.

Lamento imensamente e envio minhas orações aos familiares das mais de 30 vítimas fatais do acidente em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Rezo pela recuperação dos sobreviventes dessa terrível tragédia. A Polícia Rodoviária Federal está no local do acidente, e o governo federal se…