“Reverenda cagada”: Richard Read por presuntos desvíos de fondos en Fosvoc

El sindicalista Richard Read se manifestó sobre los presuntos desvíos de dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) del Sunca y cuestionó el accionar del sector empresarial.

En una entrevista en el programa Hacemos lo que Podemos, el exdirigente sindical dijo que en la situación vivida por las irregularidades en el Fosvoc existen “dos cosas a destacar” del sindicato, “una a favor y otra en contra”. Read destacó que “fue el propio sindicato quien hizo la denuncia” y, por otro lado, cuestionó que en “esa comisión, el 50% estaba [conformada por] el sector empleador”, que han guardado “mutis por el foro”, por lo que “son cómplices por omisión o por vejigas”, ya que “fue durante mucho tiempo”.

“En lo macro, una reverenda cagada”, porque “están chorreando guita de los trabajadores”.

Sunca “encontró un forúnculo, no lo ocultó, sino que lo apretó para que salga todo para afuera”, analizó, mientras que desde el sector empresarial “miraron para un costado y no dijeron nada”.

La maniobra, la cual es investigada, comprende un total levemente superior al millón de dólares. Una auditoría detectó transferencias irregulares entre diciembre y febrero de 2024 por un total de US$ 840.000, hecho que derivó en la primera denuncia por parte de la directiva del Fosvoc.

En marzo, varios de los expulsados del Sunca apuntaron en sus declaraciones contra Laura Alberti, secretaria de Finanzas del gremio y del Partido Comunista del Uruguay, uno de los principales sectores dentro del Frente Amplio. Según algunos testimonios, la mujer tenía conocimiento de ciertos movimientos.

