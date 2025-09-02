“Respeto a identidad de género”: FA pidió que Junta de Maldonado use el término “edila”

Política

La bancada del Frente Amplio (FA) de la Junta de Maldonado presentó el pasado período un expediente para que las mujeres dejen ser llamadas “ediles” para pasar a ser “edilas”, un proyecto que fue aprobado y comenzó a implementarse.

Andreina Stuart, edila del FA, dijo a FM Gente que el cambio en la terminología tiene que ver con el “respeto a la identidad de género”. El proyecto fue aprobado por la comisión de Derechos Humanos y Género y Equidad de la Junta Departamental de Maldonado y ya comenzó a implementarse.

Stuart dijo que la propuesta fue presentada durante la última legislatura, pero que desde la bancada frenteamplista consideraron “importante traerlo a la mesa nuevamente”.

El proyecto se aprobó el primer día en el que la comisión competente funcionó en el marco de la nueva legislatura que comenzó con la asunción del flamante intendente Miguel Abella.

La edila del FA dijo que las mujeres que así lo desean ya comenzaron a ser llamadas edilas y que también se aplicó el terminó a su carnet de identificación. “Se está cumpliendo”, dijo Sutart, y destacó que la propuesta es “muy buena e importante”.