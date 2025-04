“Resentidos”: esposo de Ripoll acusa hostigamiento de sus “jefes” en IM mediante WhatsApp

Política

Martín Corujo, esposo de la excandidata a vice por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, se refirió a la denuncia por una presunta “situación sexual” que se habría registrado en enero de este año en un vehículo de la Intendencia de Montevideo, algo por lo que la comuna inició una investigación.

“Del tema no puedo hablar [sobre la denuncia en concreto]. Lo único que te puedo decir es que desde que ella pasó al Partido Nacional, yo miro donde piso todos los días”, según expresó en el programa de streaming Hacemos lo que podemos.

“Aburro a mis compañeros diciendo: esto no, esto no. Estoy todo el tiempo cuidándome. Es espantoso. No tengo ganas de ir a trabajar a veces. Yo trabajo 12 horas por día, todos los días”, agregó.

De acuerdo con una resolución de la IM fechada el pasado viernes 28 de marzo, una persona presentó una denuncia en el buzón ciudadano en donde alerta al Servicio de Convivencia Departamental de una situación ocurrida el 28 de enero de este año. En esa fecha “se habría avistado” a un vehículo perteneciente al citado servicio del ejecutivo departamental “estacionado en cercanías del Hotel del Prado” y en su interior “se hallaba un hombre y una mujer en una ‘aparente situación sexual’”.

Corujo insistió con que no puede referirse al hecho concreto porque la investigación es reservada, aunque señaló que ese día salió a trabajar como lo hace de forma habitual.

También recordó la denuncia ya realizada por Ripoll de que una vez prendieron fuego su casa.

Según aseguró, por distintas situaciones que ha vivido en la comuna, ha analizado dejar el trabajo.

El esposo de Ripoll también fue consultado sobre cómo vive los comentarios y memes que se hacen sobre la excandidata a vice. En ese tramo de la entrevista, el funcionario señaló que es víctima de hostigamiento a través de “grupos de trabajo” en WhatsApp.

“En la Intendencia te empapelaban los lugares. En los grupos de trabajo que tengo ponían cualquier cosa; bien para molestarte. Mis propios jefes ponen cosas en los grupos de trabajo, porque son unos resentidos bárbaros”, dijo. “Ponerme eso a mí, de parte de un jefe, en un grupo de trabajo, que tenga esa necesidad... Me llamó la atención que nadie les llame la atención a esos jefes que ponen esas cosas en los grupos de trabajo. Y bueno, habla de lo que son ellos. Decirles algo es rebajarse”, completó.

Corujo además afirmó que “se ha dicho mucha cosa” sobre una situación que ocurrió “hace ya unos buenos años”, sobre un episodio donde funcionarios —entre ellos él— eran señalados por tirar libretas de multas de tránsito. Según afirmó, la investigación interna terminó con la determinación de que incurrió en una falta leve “por no avisar” que se llevó la referida libreta de un centro comunal, junto a otros seis trabajadores.

El hombre acotó que era una libreta vieja y que el hecho ocurrió en 2004, a lo que Ripoll acotó a modo de chanza que todavía “no tenía la suerte” de conocerla, y que ella siquiera había ingresado a la comuna.

Así, el esposo de la nacionalista se refirió a un sumario que le iniciaron en el año 2007, y que según afirmó tuvo resolución en 2014. El funcionario expresó que mientras conducía en moto protagonizó un siniestro, donde tras ser impactado por un auto, siguió al conductor del vehículo, y en un momento él le pegó una patada en la puerta. El altercado, de acuerdo con su relato, fue con un policía, que frenó frente a una comisaría, y Corujo terminó esposado. En tanto, al revisarle su mochila, dentro tenía la libreta de multas de tránsito en cuestión. “Meses después me llega una notificación de que se había empezado una investigación administrativa por un hecho que yo no había hecho. Que había una denuncia de que yo había querido multar a esta persona”, dijo.

“El sumario da que yo incurro en una falta leve, por no haber avisado que me llevé la libreta. Al ser funcionario público, incurro en esa falta”, agregó. Luego afirmó que apeló, pero no le dieron lugar, y acusó a que eso ocurrió porque el policía involucrado era conocido del exsecretario general de la comuna, Ricardo Prato.

