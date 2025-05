“Resentida” y “No le temo a los zurdos”: Madrid denunció a hermano de Besozzi por amenazas

Judiciales

La periodista Patricia Madrid presentó este lunes una denuncia penal contra Juan Andrés Besozzi Arocena, hermano del intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, por “amenazas vía redes sociales”, según compartió en estas redes.

Madrid contó que “el caso ya está en Fiscalía” y publicó una captura de un chat con el denunciado en el que este la amenazó.

“Y no molestes más porque va a pasar a mayores también. Porque miedo no les tengo a los zurdos”, le escribe Besozzi.

La conductora de Carve le contesta: “Yo voy a informar y decir lo que tenga ganas. Fue usted el que me escribió amenazándome, no una, sino dos veces. Hasta aquí llegó mi paciencia. Yo tampoco le tengo miedo ni a usted, ni a su familia, ni a quien me quiera mandar. Atrevido”.

A lo que el hermano del jefe departamental electo responde: “Yo no voy a permitir que una resentida como usted hable mal de mi familia, así que corte, o esto se va a la mierda”.

“De ahora en más, lo conversamos en el ámbito judicial, porque usted va a ser denunciado”, retruca Madrid.

“Como usted quiera, a mí por delante no me lleva nadie, y menos una [se corta el mensaje]”, dice Andrés Besozzi.

Al final de su publicación, la comunicadora reflexionó: “En Uruguay vivimos en democracia, y bajo plena libertad de expresión. Y así seguiremos”.

