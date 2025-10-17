“Represalia a haber denunciado la entrega del puerto”: Charles Carrera sobre su acusación

Judiciales

Montevideo Portal

El exsenador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera se pronunció en la tarde de este viernes tras la decisión del Tribunal de Apelaciones Penal de 2° turno, que confirmó su formalización por los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada, pero revocó el de falsificación ideológica por funcionario público como autor mediato.

En una publicación en la red social X, Carrera afirmó: “Comienza a derrumbarse la teoría del caso de la fiscal”. Además sostuvo que el delito "más grave" por el que se lo imputaba fue revocado, lo que, según destacó, “es clave, ya que era la base de su teoría”.

El exlegislador también señaló que el Tribunal “dijo que los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada deberán demostrarse en el juicio, y que mi estado de inocencia aún se mantiene en su totalidad”, mientras que sobre el delito de falsificación ideológica, Carrera sostuvo que la decisión del Tribunal de Apelaciones “afirmó que no precisa siquiera esperar al juicio para descartarlo desde ya”.

El proceso judicial es una “maniobra en mi contra como represalia a haber denunciado la entrega del puerto”, escribió. y aseguró que las acusaciones buscan manchar su reputación. En ese sentido, defendió su actuación: “Tras haber administrado millones y millones de dólares durante años, solo encontraron que ayudé a una persona que había quedado inválida en un hecho lamentable donde el Estado tenía responsabilidad”.

“Soy inocente y nadie podrá probar lo contrario. Confío en que la verdad prevalecerá. La Justicia puede tardar, pero siempre llega”, sentenció.

Montevideo Portal