¿Reducción de la jornada laboral en Uruguay? Diputada lo propone, PIT CNT lo aprueba

María Eugenia Roselló, diputada electa por el Partido Colorado, integrará la próxima Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Representantes. Desde allí impulsará la reducción de la carga horaria laboral.

Si bien no asegura que la reducción sería a seis horas por día, la diputada confirmó a La Diaria que le "interesa muchísimo" trabajar el tema y que pondrá sobre la mesa los proyectos para que la iniciativa se lleve a cabo.

Montevideo Portal se comunicó con la diputada para conocer más de su propuesta y Roselló recordó que en Uruguay algunos rubros ya cuentan con una jornada reducida de trabajo por logro de los sindicatos correspondientes.

Para llevarlo a todo el ámbito nacional, manifestó que no tiene una propuesta formal aún, sino que es un tema que trabaja hace "bastantes años".

"Vengo del ámbito sindical, fui dos veces secretaria de la Asociación de Funcionarios del Fondo de Solidaridad, trabajé ocho horas durante doce años. Vengo de ese ámbito, conozco bien cómo es el tema, no es que yo nunca trabajé y vengo a decir ahora que no hay que trabajar ocho horas. Vengo de las ocho horas y justamente sé las consecuencias que trae", manifestó la diputada.

"Más hoy en día por cómo están conformadas las familias, donde ambos padres trabajan", añadió.

Roselló manifestó que "cada vez tenemos menos calidad" en la compañía de los hijos por la carga horaria laboral. "Llegamos cada vez más cansados, estamos cada vez más certificados por problemas lumbares, de cervicales, problemas de estrés que suponen tener varios días de ausentismo. Esto no favorece a la productividad de las empresas y afecta al trabajo del resto de los compañeros, porque cuando falta un compañero el resto asume el trabajo de él y es una cadena".

La diputada manifestó que en países "de primer mundo" ya hay propuestas de este estilo y en algunos casos ya se practican. Además destacó que en Uruguay, en algunos rubros como la construcción, la bebida y la metalurgia, ya hubo procesos de reducción horaria. "Se ha aplicado en ámbitos donde se supone que más de seis horas da problemas al trabajador", manifestó.

Roselló admitió que la propuesta que realice "va a tener algún reparo por parte de los empresarios" pero que la idea "es tomar la palabra de todos y trabajar en conjunto".

Además, manifestó que esta propuesta sería beneficiosa para las empresas, ya que "cuantas más horas de trabajo más baja es la productividad", y aseguró que esta tesis está basada en estudios científicos.

A su vez, el hecho de tener más tiempo libre provoca que los trabajadores no solo pasen más tiempo con sus familias, sino que tengan más horas de ocio y, por tanto, dicha situación puede generar efectos positivos en la economía.

Asimismo, Roselló recordó que hace tiempo el PIT CNT presentó propuestas en este sentido y aseguró que el trabajo en conjunto con los sindicatos será fundamental para poder impulsar la medida.

Los sindicatos aprueban

Montevideo Portal también consultó al presidente del PIT CNT, Fernando Pereira, quien reconoció la propuesta de la diputada Roselló, que tiene puntos "interesantísimos".

"Hay bastantes estudios en el mundo que indican que seis horas de trabajo son en las que uno más se concentra, en las que está mejor", dijo y añadió que favorecería las tareas por fuera del trabajo, como las no remuneradas a nivel doméstico.

Pereira manifestó que, en la búsqueda de igualar el trabajo doméstico de varones y mujeres, la reducción de la jornada laboral va en la "lógica de construir niveles de igualdad social".

Pereira consideró que "la revolución científica-tecnológica" puso sobre la mesa procesos de trabajo que generan mayor productividad a las empresas. "Más allá o más acá en el tiempo, eso va a llevar a la reducción de la jornada laboral".

"Yo aspiro a que sea a través de la negociación colectiva y por rama de actividad, porque es verdad que la reducción de ocho a seis horas suena bien, pero no es aplicable a la totalidad de los sectores", dijo, aunque agregó: "Si una diputada presenta un proyecto de estos, el movimiento sindical está dispuesto a ayudar".

"Hay que pensar qué hacer con las horas que ya no se van a usar en el mundo del trabajo. Unas horas tienen que ver con las tareas no remuneradas, pero también hay otras horas que los seres humanos podrán aprovechar en ocio vinculado a la cultura", explicó Pereira y lo relacionó con "hacer música, hacer teatro, hacer cine, hacer ballet, pero también ser parte del otro lado, ser espectador".

"Comparto la visión de que una sociedad es más rica cuanto más culta, cuanto más acceso a la cultura tiene, cuanto más acceso a la literatura y al arte", añadió.

"Si funciona es lo mejor que le puede pasar a la sociedad. Una sociedad que tiene trabajos demasiado largos finalmente no termina disfrutando de sus hijos pequeños, no termina leyendo un cuento a la hora que lo precisan, llegan cuando están dormidos. Hay cuestiones que refieren a la calidad de vida que no tienen nada que ver con los ingresos. De repente los ingresos mejoran sustancialmente pero la calidad de vida es desastrosa", concluyó.

