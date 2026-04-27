“Rechazo absoluto”: legisladores alertan por eventual regreso de Venezuela al Mercosur

Montevideo Portal

Un conjunto de legisladores uruguayos que integran el Parlasur promueve un proyecto de declaración en el que manifiestan su “rechazo absoluto” a la eventual reincorporación de Venezuela a distintos órganos del bloque regional. El Parlasur sesiona este lunes en el Palacio Legislativo de Uruguay.

En un proyecto de declaración, al que accedió Montevideo Portal, los legisladores plantean declarar “el rechazo absoluto a la inclusión del actual régimen de Venezuela a los órganos del Mercosur hasta tanto no se llame a elecciones plenamente democráticas y se consagre un gobierno elegido con todas las garantías democráticas y con la participación de todos los ciudadanos venezolanos residentes o no en territorio venezolano”.

Los uruguayos firmantes son los diputados Conrado Rodríguez (Partido Colorado), Maximiliano Campo (Partido Colorado), Gerardo Sotelo (Partido Independiente) y Juan José Olaizola (Partido Nacional).

La iniciativa pone el foco en que el Estado venezolano continúa incumpliendo los principios establecidos sobre el compromiso democrático, que condiciona la integración regional a la plena vigencia de las instituciones democráticas.

En el texto se recuerda que Venezuela fue suspendida del Mercosur por violaciones a dicho protocolo, y se afirma que no se han verificado las condiciones necesarias para levantar esa sanción.

En el asunto de su iniciativa, los legisladores también plantean “denunciar cualquier intento en el sentido expresado como una ruptura de los criterios democráticos del bloque regional y un claro retroceso institucional que lo deja al borde de su desintegración”.

“La inclusión de Venezuela en el Mercosur, en los términos actuales de su Estado de derecho, implica la ruptura de los acuerdos mínimos del bloque regional asentados en el Art. 1º del Protocolo de Ushuaia firmado por los Estados parte en 1998”, dice el proyecto de declaración.