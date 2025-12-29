“Rebrote de focos calientes”: cómo sigue el combate al incendio forestal en Lavalleja

Policiales

La Dirección Nacional de Bomberos brindó nuevos detalles sobre el incendio forestal que afecta al menos 238 hectáreas próximas a la ciudad de Minas, en Lavalleja.

El incendio, que se registró en el Cerro del Verdún, Cerro Las Torres y barrio La Coronilla, está controlado y tiene sus perímetros consolidados, así como también las líneas de defensa activas y anclajes seguros, sin propagación libre del frente de fuego.

Bomberos afirmó que a las 18:00 de este 29 de diciembre llevan seis horas sin columnas de humo. En ese sentido, para realizar una “desmovilización estratégica y escalonada de recursos”, los efectivos retiraron los dos helicópteros del Ministerio de Defensa Nacional que trabajaron para combatir el fuego.

Además, también estuvieron en el lugar funcionarios del Centro de Comando a Unificado con drones de la Policía Nacional y diez efectivos del Ejército Nacional, y usaron maquinaria pesada de la Intendencia de Lavalleja y un camión cisterna de 10.000 litros de agua.

Bomberos sostuvo que el escenario “presenta condiciones favorables para la reignición y el rebrote de focos calientes”, ya que prevén ráfagas de viento superiores a los 30 km/h, temperaturas cercanas a los 37 °C, baja humedad relativa y combustibles con menos del 30 % de humedad.

Los bomberos mantienen un dispositivo operativo activo con personal desplegado en las líneas de control para ejecutar tareas de patrullaje, vigilancia permanente, detección de puntos calientes, enfriamiento de perímetros, remoción de combustible residual y consolidación de fajas cortafuego, bajo un monitoreo constante del área.

Desde la Dirección Nacional de Bomberos reiteraron la importancia de no ingresar a la zona afectada, no interferir con las operaciones de emergencia y extremar las medidas de prevención, ya que la fase de control y liquidación continúa siendo crítica para evitar nuevas igniciones. ?