“Ratas alegres en el queso”: discurso de Abdala generó reproche de Olmos por “amnésico”

Los impulsores del Sí para el plebiscito de la seguridad social realizaron este miércoles el acto de lanzamiento de su campaña, en una actividad que tuvo como orador central al presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala.

Al cerrar su discurso, Abdala citó el poema No me lo pidan de Pablo Neruda, que un pasaje se refiere a “ratas alegres en el queso”. “Nuestra labor es decirles, ante sus llamados a ser pacatos y no aspirar a la felicidad pública ni a convertir en realidad los derechos de la gente: ‘La verdad es que siento no agradarles, los saludo, me quito el sombrero y los dejo viajando en el Parnaso como ratas alegres en el queso’”, dijo Abdala en su discurso, según consignó el portal del Pit-Cnt. “¡La gente sabe, la gente va a construir su destino!”, agregó de inmediato.

La frase generó la crítica del diputado frenteamplista Gustavo Olmos, de Fuerza Renovadora, el sector liderado por Mario Bergara, uno de los dirigentes que firmó la iniciativa denominada “Frenteamplistas por el No”. El legislador apuntó a los críticos de los técnicos del FA que defienden el No como “amnésicos”.

Aviso para amnésicos, las ratas alegres en el queso son del equipo económico que elevó el salario real un 63%, el mínimo un 261%, triplicó las jubilaciones mínimas, bajó de 35 a 30 de aporte para jubilarse, contabilizó un año por hijo a las mujeres y un largo etcétera. — Tato Olmos (@tato_olmos) September 5, 2024

A su vez, este mensaje provocó una respuesta de uno de los líderes de los sindicatos de la enseñanza, Emiliano Mandacen de la Federación Nacional de Profesores. “Le dolió y se puso el sayo”, dijo el sindicalista. “Es espectacular la construcción del relato; los avances conquistados son producto de la benevolencia tecnócrata. No son el resultado de la acumulación histórica del pueblo organizado que empujó, y generó las condiciones para los avances”, agregó.

