“Raro todo”: Nicolás Arnicho reclama a IM por puntaje en concurso para taller de percusión

El percusionista Nicolás Arnicho reclama a la Intendencia de Montevideo (IM) por el resultado de un concurso para dar talleres en el marco del programa Escuela Esquinera. El músico asegura que lleva cinco años trabajando allí pero, al volver a concursar, obtuvo la mitad del puntaje de la vez pasada, lo que le “parece raro”.

Arnicho había realizado hace dos meses un primer video con su reclamo, donde a través de redes sociales señalaba que hace cinco años concursó para ser profesor en el programa Escuela Esquinera. “Gané el concurso con el máximo puntaje. 90 y pico en 100, hice un trabajo impresionante y alumnos que fueron un disfrute”, dijo.

“Este año fue el concurso, me presenté de vuelta con la misma carpeta que hace cinco años, más todo lo acumulado en estos cinco años de trabajo y, para mi sorpresa, de 95 puntos que había sacado la otra vez, pasé a 47 puntos en 100. Y yo sigo siendo el mismo, no me olvidé de nada. Es más, aprendí un montón en estos años en la Escuela Esquinera”, dijo en el primer video.

“La devolución es que puntué la mitad y no tengo derecho a seguir concursando para poder seguir trabajando en la Escuela Esquinera. Me parece raro y me cuesta entenderlo”, agregó.

La semana pasada, Arnicho publicó un nuevo video en el que reiteró su reclamo. “A mí me sigue sonando rarísimo lo que cierra este capítulo, que es seguir con 47,5 en un concurso de 100 puntos, en algo que hace cinco años gané con el máximo de puntaje”, sostuvo.

El artista afirmó que los talleres de percusión tuvieron “récord de inscriptos” y que los disfrutó “muchísimo”.

“Me presenté y me pusieron 47 puntos porque no tengo diplomas y certificados. Mi formación en la música es en territorio, en lugares donde la gente a veces no tiene ni cédula. Es una locura pretender que me dieran un diploma. Lo expliqué y lo explico en cada currículum que presento. Siempre se acepta bien, y se avala con mi recorrida; más acá en Montevideo donde todo el mundo me conoce”, dijo.

“En este caso se pusieron obsesivos con eso. Tuve una reunión con María Inés Obaldía [directora de Cultura de la IM], con Coco Rivero [director de Descentralización Cultural], y estaba Ramiro Pallares también. Bueno, se bajó el mínimo a 48 puntos para acceder a la entrevista y yo seguía teniendo 47,5, por lo que no tenía derecho a seguir concursando. Era raro todo lo que estaba pasando, y me empezaba a parecer como había alguien que me quería sacar de todo esto. Y no entiendo por qué, porque había estado buenísimo”, agregó.

El percusionista continuó con su relato y dijo que se le permitió reforzar su carpeta, por lo que incluyó una carta notarial con un escribano y una declaración jurada. Tras eso, sostuvo, le levantaron medio punto, con lo que pasó a 48 unidades en 100, con lo que quedó en la lista para ir a las entrevistas.

Según dijo, la entrevista fue fijada un jueves a las 20 horas cuando él ya tenía un espectáculo programado. Por lo que, al no poder concurrir, pidió un cambio de horario a través de correo electrónico.

“Y nunca me contestaron ese mail. Me llegó un mail donde decía que la casilla no funcionaba, entonces me parece raro lo que está pasando. Y me parece que no es justo conmigo, no es justo con la escuela, y estaría bueno que se pudiera rever qué es lo que no está funcionando porque me parece que me merezco ese ese trabajo, y la gente y el proyecto Esquinas se merece seguir teniendo ese ensamble de percusión que funcionó increíblemente bien. Ojalá que lo revean en algún momento quienes lo puedan rever”, concluyó.

