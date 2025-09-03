“Quiero saludarla”: llamada sorpresa de Astesiano a Fossati, que le negó tomarse un café

Curiosidades

El exjefe de la seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, mantuvo un sorpresivo contacto con la exfiscal Gabriela Fossati, quien estuvo a cargo de la causa por la que fue condenado a cuatro años y medio de prisión por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secretos y conjunción del interés público y privado.

Durante el programa Hacemos lo que podemos, el exencargado de la seguridad de Luis Lacalle Pou afirmó a Richard Galeano que se tomaría un café con la exfiscal y dirigente de la Coalición Republicana, a quien criticó duramente por su actuación en su causa judicial.

Astesiano —quien recibió la libertad anticipada en setiembre de 2024 luego de cumplir seis meses de prisión preventiva y un año y medio de reclusión efectiva por buena conducta— confesó que ha defendido a Fossati, una de las razones por las que ha tenido 'terribles problemas' con su familia”.

El exjefe de seguridad presidencial dijo que respeta a la exfiscal y que ella no tendría problema en tomarse un café con él. Sin embargo, al ser contactada por Galeano, Fossati no coincidió.

Al ser consultada sobre si se reuniría con Astesiano, la exdirigente de la coalición dijo que el excustodio nunca se lo planteó. “Le diría que no. Mi contacto con él fue un motivo laboral. Yo tengo una mirada positiva de como se comportó él a nivel de reconocer lo que había hecho, incluso con las conclusiones posteriores, asumo que fue severamente castigado”, dijo Fossati.

Astesiano le dijo a la exfiscal que le gustaría charlar con ella porque cree que podría ser una referente para la ONG en la que trabaja y ayuda a personas privadas de libertad.

“Mi intención es trabajar en fundaciones de tipo social y civil que no tienen nada que ver con los centros de reclusión. Estoy tratando de involucrarme con problemáticas más sociales, vinculadas a los niños y animales”, dijo Fossati.