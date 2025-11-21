Política

“¿Quién va a ser el próximo que va a hacer caer?”: así fue el grito contra vice del Sodre

Montevideo Portal

Nicolás Rauss tuvo este 15 de noviembre su último concierto como director de la Orquesta Sinfónica del Sodre (Ossodre), donde estuvo desde 2023.

La despedida, a la que Rauss había adjudicado una “decisión del poder político” y no por motivos artísticos, tuvo un episodio particular.

En medio del concierto, desde el público se escuchó un grito: “¿Quién va a ser el próximo director que va a hacer caer Alejandra Moreira?”, en referencia a la actual vicepresidenta del Sodre.

Según informó Búsqueda, el grito desde el público fue del músico Esteban Falconi, retirado de la Ossodre, con 40 años de trayectoria, y quien fuera primer oboe.

El comentario se produjo poco antes del final del concierto. Montevideo Portal accedió a un video en el cual quedó registrado el momento en que se escucha el grito, en medio del silencio de la sala. Tras esto, la orquesta prosiguió con el concierto.

Sobre el final de la presentación, Rauss recibió una extensa ovación tanto por parte de la orquesta como del público.

Montevideo Portal