“¿Quién mueve la cola ahora?”: Da Silva recordó dichos de Delcy Rodríguez contra Lacalle

El senador blanco apuntó contra la presidenta encargada de Venezuela por antiguos dichos contra el expresidente.

06.01.2026 07:33

2026-01-06T07:33:00-03:00
Tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y por lo que Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada, el senador blanco Sebastián Da Silva recordó un cruce de la por entonces vicepresidenta venezolana con Luis Lacalle Pou, cuando era presidente de la República.

El disparador de la reacción de Da Silva fue la postura asumida por Rodríguez una vez capturado Maduro y, en particular, su planteo de un trabajo conjunto con Estados Unidos, tal como lo exigió el presidente norteamericano Donald Trump, bajo amenaza de realizar una nueva ofensiva.

Ante esto, Da Silva citó al “guionista de Dios” y señaló: “¿Quién mueve la cola ahora con las órdenes del norte?”.

En noviembre de 2024, la vicepresidenta ejecutiva del gobierno de Maduro y excanciller venezolana respondió a dichos de Lacalle Pou, luego de que el por entonces mandatario volviera a referirse a la administración chavista como una dictadura.

“Tiene cara de lacayo, se dobla y mueve la cola cuando sus amos del norte le dan órdenes. Que alguien me niegue que es Lacalle Pou”, señaló Rodríguez.

La reacción fue luego de que Lacalle Pou dijera en rueda de prensa en Melo que “rompe los ojos que en Venezuela hay una dictadura”. “El que no lo quiere decir, por algo es”, afirmó en ese momento.

