¿Quién actúa mejor, la oposición o el gobierno? La respuesta de una encuesta de Factum

La encuestadora Factum indagó acerca de cómo evalúa la población el accionar del gobierno y de la oposición, y halló que la mayoría (54%) considera que ninguno de los dos actúa mejor que el otro.

Ante la pregunta “¿A quién está viendo actuar mejor en este período: al gobierno, la oposición o a ninguno de los dos?”, el 31% favorece al gobierno y el 10% a la oposición.

La neutralidad hacia el desempeño de ambos actores es mayor en la población joven (entre 18 y 33 años), mientras que la percepción de una mejor actuación del gobierno aumenta con la edad, indican los datos presentados por Eduardo Bottinelli en VTV noticias.

A su vez, un 60% de los votantes del Frente Amplio considera que el gobierno actúa mejor, contra un 1% que ve mejor posicionada a la oposición y un 35% que no favorece a ninguno de los dos. Entre los votantes de la Coalición Republicana, en tanto, la mayoría (68%) considera que ninguno de los dos actúa mejor, un 22% cree que la oposición actúa mejor y un 5% que el gobierno lo hace.

Por otro lado, la consultora también buscó conocer el posicionamiento de la ciudadanía “en una escala donde se establecía un gradiente de posiciones extremas, posiciones de reconocimiento de valores en el gobierno y en la oposición, y la posición dialoguista, también el desinterés o la desilusión con la política”, indica el informe.

Así, un 23% de los encuestados se identificó como de “oficialismo abierto”, es decir que votó al gobierno actual, pero “reconoce valores en la oposición”. En contraste, hay otros dos grupos con igual porcentaje —20%, que se ubican en segundo lugar— uno de “oposición abierta” (es decir, el contrario al anterior) y otro de “descreído en la política”.

Otro 11% se mostró “desinteresado en la política”, detalla el documento.

En este marco, los datos “muestran una fuerte prevalencia del dialoguismo y un bajo apoyo a la confrontación”, sostiene Factum.

“Por otro lado, los votantes de la oposición no ven que la oposición esté actuando mejor que el gobierno, lo que de alguna forma expresa una fuerte disconformidad con la actuación como oposición hasta el momento. Un tercio de los votantes del FA no ven al gobierno mejor que la oposición, también aquí se puede apreciar cierta disconformidad”, analiza la consultora.

Por último, destacó el “alto” nivel de desinterés y descreimiento, que configura un tercio de la población.

La encuesta fue realizada entre el 21 de julio y el 4 de agosto por teléfono celular, con un total de 900 casos.

