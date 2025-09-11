“Quedó molido”: dos personas heridas de consideración en aparatoso vuelco

Policiales

Un espectacular accidente estremeció esta mañana a la ciudad de Melo.

Según informó la periodista local Silvia Techera, el siniestro se produjo en el puente carretero de la localidad. Allí, y en circunstancias a establecer, un auto que ingresaba a la ciudad volcó y se estrelló con una de las barandas de concreto de la estructura.

En un video grabado en el lugar, Techera resumió en dos palabras el estado del vehículo siniestrado. “Quedó molido”, dijo.

La reportera informó que en el auto viajaban dos hombres, residentes en Melo, quienes fueron trasladados al hospital local con heridas de consideración.

El tránsito en la zona se vio afectado.

Noticia en desarrollo.