Internacionales

“Quedó irreconocible”: niña de 5 años fue golpeada y vejada por otra de 10 y un varón de 9

La policía de Cleveland, Estados Unidos, investiga el caso de una niña de cinco años que fue golpeada, abusada y escalpada.

“El 13 de setiembre de 2025, mi hija residía en la residencia de un familiar de confianza en la zona de 145th en Saint Clair mientras yo me sometía a un procedimiento médico. Mientras ella estaba fuera, recibí una llamada telefónica de un miembro de mi familia diciendo que mi hija salió de su casa y que no podía encontrarla por ningún lado y que se contactó a las autoridades”, escribió Antavia Kennibrew, madre de la menor, en redes sociales.

“Inmediatamente entré en pánico, salí corriendo de mi casa. Tan pronto como llegué allí, corrí hacia la ambulancia donde encontré a mi hija inconsciente, ensangrentada, con el cabello arrancado de su cuero cabelludo, su cuerpo cubierto de moretones, sus uñas llenas de tierra, sus ojos llenos de sangre, su cuello mostrando signos de estrangulamiento, su boca y labios ensangrentados, sus zonas íntimas llenas de escombro y tierra y un gran bulto en su cabeza”, describió.

“No podía creer lo que vi frente a mí. Mi hija no se parecía a ella misma. Estaba traumatizada”, añadió.

Luego narró que “un grupo de niños de unos 8, 9 y 10 años” se acercaron a su hija en actitud amistosa, “la tomaron de la mano y la llevaron a un campo lejos de la residencia. En ese campo, la golpearon hasta dejarla inconsciente. Le arrancaron el pelo. La sujetaron mientras la violaban. También le introdujeron palos por la garganta y sus partes íntimas. La desnudaron y la estrangularon con su propia camisa. Uno de los niños procedió a sacar sus partes íntimas y dejarla cubierta de su orina, La golpearon y la penetraron hasta que quedó inconsciente e insensible. Uno de los tres niños clavó sus dientes en el área del trasero de mi bebé para mantenerla quieta mientras la agredían sexualmente”. Luego, los agresores “la dejaron donde estaba sin decirle a ningún adulto, pensando que habían logrado matarla, y continuaron jugando”, detalló.

El caso es investigado por la Unidad de Delitos Sexuales y Abuso Infantil de la División Policial de Cleveland. Dicho cuerpo policial calificó el caso como “uno de los más graves registrados con sospechosos tan jóvenes”.

Según la Fiscalía del Condado de Cuyahoga, una niña de 10 años y un varón de 9 afrontan cuatro cargos de violación, dos cargos de agresión con agravantes, estrangulamiento, secuestro e intento de asesinato. Asimismo, se investiga la implicación de otros menores.

El primero de los cargos se encuentra en entredicho, ya que la ley local lo considera un delito de naturaleza adulta. Según el Colegio de Abogados del Estado de Ohio, un menor solo puede ser juzgado como adulto si tiene 14 años o más al cometer el delito.

Por ello, la madre de la víctima ha ejercido presión para que se presenten estos cargos y también ha estado promoviendo una petición en línea para cambiar las leyes de justicia juvenil de Ohio.

Cambiar de criterio

La petición de Kennibrew no sugiere reducir la edad, sino crear nuevas pautas para los niños menores de 12 años. Ella considera que estas deberían comenzar con evaluaciones psicológicas obligatorias que “determinen qué viene después: si el niño necesita terapia intensiva, intervención familiar o, en los casos más graves, ubicación segura en un centro juvenil que se centre en el tratamiento y la seguridad”.

El ex fiscal general de Ohio Marc Dann dijo que esperaba que los niños sospechosos recibieran algún tipo de evaluación psicológica, pero esa no es una regla estricta porque los jueces de los tribunales de menores tienen mucha más discreción que en los tribunales típicos.

Dann dijo que eso puede ser algo bueno, siempre y cuando se priorice la rehabilitación.

“Realmente se pueden salvar dos niños en cada proceso judicial de menores que involucra a un niño en un delito contra un niño. Y creo que así es como la gente debe ver su trabajo. No digo que deban ser blandos. No se trata de ser blandos o duros. Se trata de comprender realmente qué impulsa este comportamiento”, expresó en declaraciones recogidas por Spectrum News 1.

Dann señaló que, en esta situación, dado el delito, los sospechosos podrían pasar el resto de su minoridad en el sistema de justicia juvenil.

Al igual que la madre de la víctima, cree que es necesario asignar más recursos al sistema y que el objetivo debe ser la rehabilitación, especialmente cuando se trata de niños pequeños que pueden ser víctimas de trauma generacional.