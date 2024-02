“Que vaya a trabajar”, contestó Cosse a Lema, y a Sanguinetti le pidió “ocuparse” del PC

Política

La intendenta de Montevideo y precandidata frenteamplista Carolina Cosse redobló este miércoles la apuesta de su cruce con el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, quien había dicho que la jerarca departamental debía “recorrer más” zonas de la ciudad a la que no llegan algunos servicios.

“Que vaya a trabajar”, respondió Cosse cuando le preguntaron qué contestaba a los señalamientos de Lema. “En realidad ya no puede porque no es más ministro. Ahí tenemos una excusa”, dijo después.

“Yo recorro los barrios. Todavía no encontré en Casavalle dónde está la sede del ministerio que él prometió que iba a mudar. He recorrido los barrios y no encontré las 50.000 viviendas que prometieron. He recorrido los barrios y he encontrado todo el tiempo lugares donde faltan medicamentos. Por favor, ¿alguna otra cosita?”, dijo a los periodistas a la espera de una siguiente pregunta.

La frenteamplista continuó con sus críticas al referirse a la rapiña de este martes en Malvín Norte a trabajadores del servicio de Limpieza.

“Funcionarios municipales recorren Montevideo y los asaltan. Esa es la cruda realidad”, dijo. “Es grave que no es la primera vez que nos pasa esto. La cruda realidad en términos de seguridad, que es una barbaridad”, afirmó.

Cosse también respondió a dichos del expresidente Julio María Sanguinetti, secretario general renunciante del Partido Colorado (PC), que el martes, en declaraciones consignadas por Telemundo (Canal 12), calificó a la frenteamplista como “confrontativa y conflictiva”, y a su rival en la interna Yamandú Orsi como “un bonachón con pinta de intendente colorado”.

“¿Por qué no se ocupa del Partido Colorado, que bastante problemas tienen? Yo me ocupo del Frente Amplio y del Uruguay. Él que siga opinando de los demás”, dijo Cosse este miércoles.

Consultada sobre las encuestas de opinión pública, Cosse dijo que “son datos a respetar, pero no son determinantes sobre una estrategia”.

“Como frenteamplistas, estamos convencidos que este país necesita resolver varias cuestiones del presente de gran gravedad”, afirmó.

