“Que se presente sin condiciones”: la respuesta de ministro paraguayo por aparición Marset

El ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, habló esta semana luego de que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset volviera a realizar una aparición en una entrevista, en este caso en un programa radial donde se refirió a por qué declinó entregarse.

El ministro Riera afirmó que están “abiertos a que se someta a la Justicia”, al tiempo que resaltó que la policía paraguaya “lo va a seguir buscando de mañana, tarde y noche”.

“Yo creo que él tiene, como todos, derecho legítimo a la defensa. Que se presente, que rinda cuentas ante la Justicia y sin condiciones. Lo único que podemos garantizar es su absoluta seguridad”, indicó Riera a periodistas este miércoles al ser consultado sobre unas declaraciones que ofreció Marset el martes en la radio paraguaya 780 AM y Mega TV.

Marset afirmó el martes en una entrevista que él “estaba dispuesto a entregarse” tras una reunión que su abogado, Santiago Moratorio, mantuvo, según dijo, con el fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, de la que no especificó fecha, a cambio de que miembros de su familia queden fuera de los procesos judiciales en el país.

“Capaz que piensan que, con lo que están haciendo, yo voy a ir a meterles una bomba y explotar todo. No. Lo que ellos llaman justicia yo quiero que se gane con justicia. Para eso tengo los abogados que se han encargado desde el primer día, pero parece que, ahí, la Justicia no existe, porque me dicen que me entregue. ¿Cómo me voy a entregar yo si con una persona que no tienen ni una prueba lleva más de un año y medio y ahí está? No sé en qué momento va a haber justicia”, afirmó el narcotraficante al referirse a la situación de su esposa, Gianina García Troche, que está recluida en un penal de máxima seguridad.

Al respecto, Riera aseguró que “en Paraguay no hay posibilidad de negociar las leyes” y defendió que como autoridades no pueden “intervenir para reducir penas o liberar a nadie”.

“Podemos recibirlo sin problema donde diga, a la hora que diga y garantizarle su vida y los derechos de rango constitucional, que es el derecho a la legítima defensa”, remarcó el ministro.

Con información de EFE.