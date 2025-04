“Que se encierren mano a mano y se pongan de acuerdo”: Manini Ríos sobre Oddone y Caggiani

Política

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se refirió al ida y vuelta de declaraciones acerca del diagnóstico que cada uno hace de la economía uruguaya entre el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y el senador frenteamplista Daniel Caggiani.

“Pareciera que lo que se quiere ahora es armar toda una excusa para no cumplir con todas las promesas hechas en la campaña”, dijo Manini Ríos en declaraciones a Telemundo (Canal 12).

“Yo no sé si es real eso de las bombas, me parece que el propio ministro Oddone no dice lo mismo que Caggiani. Habría, por lo menos, que primero se encierren los dos, mano a mano, y se pongan de acuerdo a ver cuál es la verdadera situación de Uruguay hoy”, afirmó al noticiero.

Caggiani dijo esta semana que el gobierno de Luis Lacalle Pou dejó “bombas instaladas” que deberá enfrentar la Administración actual. Tras esto, Oddone afirmó que “no hay ninguna bomba” con respecto a la situación económica de Uruguay, pero señaló que hay “desafíos” fiscales.

Luego de manifestada la postura del ministro, Caggiani volvió a expresarse al respecto. “Él es un técnico, él les habla a los mercados, a los intelectuales, yo le hablo a la gente común y corriente para que entienda más o menos lo que está pasando en la economía nacional”, dijo. “No sé si fui boca floja, creo que me quedé corto. Más que bombas, hay cráteres y agujeros enormes”, afirmó también.

El senador del Frente Amplio argumentó que el gobierno de Lacalle Pou dejó “el Casmu casi por cerrar, Cudam que está por esa misma situación a nivel del sistema mutual, la situación de ASSE con US$ 300 millones” y también recordó el cierre de la planta Calcar en Tarariras con 107 trabajadores y del Frigorífico Casablanca.

