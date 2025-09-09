¿Qué podía salir mal? Zoo dio “show de naturaleza” a niños, y la naturaleza improvisó

Curiosidades

Un espectáculo para todo público llevado a cabo en un zoológico chileno se transformó en un momento inolvidable para los niños presentes, por razones que no eran las buscadas por los organizadores.

El hecho ocurrió el pasado domingo durante una exhibición de varios animales silvestres, que incluía a un guacamayo y a un serval. Este último, también conocido como gatopardo, es un felino africano de porte mediano, con grandes habilidades de caza y especializado en presas pequeñas.

Desde Buinzoo, establecimiento donde ocurrió el incidente, se explicó que el ave salió de la “línea natural de presentación” y esto fue aprovechado por el felino, que rápidamente la atrapó.

En el registro en video se puede ver cómo el personal del zoo forcejea con el serval, quien se resiste a soltar su presa. Finalmente, consiguen arrancar al guacamayo de sus fauces y rescatarlo. Posteriormente, Buinzoo informó que el animal estaba con vida en el momento del rescate, pero murió poco más tarde a causa de las heridas que sufrió.

Esto es vergonzoso, pasó en Buin Zoo, cómo es posible q no tengan protocolos, el @sagchile debe hacer su trabajo y fiscalizar. #muchogustomega #ContigoCHV #lampa #chilota Carla Ballero pic.twitter.com/2w4Tdvsym8 — Chu And Sas (@chu_sas) September 8, 2025

Según informó Radio Biobío, el incidente “fuera de programa” se produjo cuando el ave voló hacia la mano de su cuidador, momento en el que el felino la interceptó en el aire “en una reacción natural de su especie”.

“Esta situación, completamente fuera de lo normal y que no se había producido en los más de 10 años en que desarrollamos estas actividades, nos tiene profundamente dolidos, teniendo en cuenta que esta ave nació en el Bioparque y fue criada a mano por sus cuidadores”, señalaron los responsables del zoo.

La institución aseguró que están revisando y reforzando sus protocolos “para evitar que algo así vuelva a ocurrir”.

Por otro lado, el director ejecutivo del Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces de Chile, Mauricio Del Valle, explicó a la citada emisora que la interacción entre un depredador y una presa en un mismo espacio es peligrosa.

“No se puede exponer un depredador junto a otra especie que, como en este caso, es una presa. Incluso entre depredadores de distintas especies no pueden estar sueltos y vivir juntos en una misma instalación”, señaló.

Del Valle enfatizó que, aunque los animales puedan ser adiestrados, “nunca pierden su instinto de ataque”. En este caso, el especialista comentó que “en general este tipo de felinos son cazadores de aves y el movimiento de estas pudo haber llamado su atención”.