¿Qué pasó con el niño de 1 año que murió en policlínica de Las Piedras? La versión de ASSE

Locales

Montevideo Portal

El director de la región Sur de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el subdirector de la Red de Atención Primaria (RAP) de Canelones, Blauco Rodríguez y Freddy Sosa, respectivamente, brindaron una conferencia de prensa con el objetivo de esclarecer el caso del niño que fue ingresado inconsciente en una policlínica de Las Piedras y que falleció.

En primer lugar, Sosa informó que alrededor de las 12:30 del lunes pasado los padres del pequeño ingresaron a la policlínica Obelisco en la ciudad de Las Piedras con el niño “ya sin vida”, momento en que, debido al contexto, los médicos comenzaron con la atención oportuna. El subdirector de la RAP aclaró que en la policlínica había un desfibrilador (DEA), contradiciendo la versión que presentaron ante la Justicia, y agregó que, como protocolo de la RAP en la región oeste, hay tres móviles en circulación con un aparato de reanimación en cada uno de ellos.

“De esta manera, si bien sabemos que no es una normativa que haya una DEA en cada unidad asistencial, en este corto período se puede llevar uno, donde los móviles en menos de cinco minutos pueden llegar a cualquier parte de la región oeste, que comprende La Paz, Las Piedras y Progreso”, explicó.

En este sentido, confirmó que se fuera a buscar un desfibrilador al shopping, pero reconoció que quizás fue por el “nerviosismo” del momento, aunque informó que cuando regresaron del centro comercial con el aparato ya había dos: uno el de la policlínica y el segundo que había llevado el móvil que trabaja con la RAP.

“El desfibrilador no estaba con uso, pero estaba funcionando, estaba operativo, nosotros tenemos ese plan de respuesta. Como no es normativa que haya un DEA en cada unidad asistencial y tenemos 22 unidades en la región oeste, nosotros tenemos implementado este sistema de 3 móviles con DEA y a la prueba está que demoró dos minutos en llegar el DEA del móvil para tener el apoyo a ese segundo DEA y cuando traen el DEA del shopping el niño ya estaba conectado y haciendo las maniobras”, comunicó.

“La policlínica tiene un DEA y también la coordinación oeste pidió, porque aparentemente había un problema con las palas, un segundo DEA de apoyo, pero no es que estaban usadas ni nada. El problema creo que era la fecha de vencimiento que por normativas, según la fecha de vencimiento, se puede usar un tiempo más y no afecta en el funcionamiento fuera de que el niño no tuviera un ritmo como para desfibrilar”, añadió.

Rodríguez, en tanto, pidió tener en cuenta que están hablando de una policlínica periférica del Sistema Nacional de Salud y que así y todo había un DEA disponible así como todo el equipo asistencial: médico, licenciado y enfermero, que comenzaron con la reanimación ni bien llegó el niño, según dijo el jerarca.

El director indicó que, una vez analizado el caso, el DEA demostró que el niño presentaba un ritmo cardíaco que no era desfibrilable, por lo que el paciente estaba en una situación de muerte o que había pasado mucho tiempo desde que generara el evento cardíaco.

“Así y todo, como lo demuestra la historia clínica, se continuó la reanimación luego de constatarse de que estaba en un ritmo no desfibrilable por más de 40 minutos, con lo cual queda claro que se cumplió con todos los protocolos internacionales”, explicó.

Consultado sobre si se inició una investigación administrativa sobre el tema, los jerarcas respondieron negativamente y explicaron que el caso pasó en primer lugar al Comité de Seguridad del Paciente (Cosepa) a nivel central, donde está siendo analizado el hecho. Si el Cosepa sugiere que hay algún indicio de que sea necesaria una investigación interna, se haría.

Con respecto a las palas del desfibrilador y la posibilidad de que estuvieran vencidas, Rodríguez explicó que la usabilidad continúa dentro de un período de tiempo, pese a que estén vencidos, pero aclaró que no está confirmado que estuvieran vencidas porque entre los elementos objetivos que tienen ese dato no figura.

“Cabe destacar que nos llegó en la tarde un audio del doctor que el padre del niño —porque por ahí se dijo que la familia había hecho la denuncia o algo—, les quiero comunicar que el padre del niño concurrió a la policlínica obelisco a dar el agradecimiento y comunicó que sabía que su hijo, lamentablemente, ya había fallecido antes de llegar a la policlínica e hizo el reconocimiento a todo el equipo médico de todo el esfuerzo que hicieron por tratar de sacar al niño adelante”, concluyó Sosa.

Montevideo Portal