Policiales

“¿Qué pasa si te copamos la casa?”: violento robo a mujer en silla de ruedas en La Teja

Una mujer inválida, que se moviliza en silla de ruedas, fue víctima de una violenta rapiña esta mañana en su casa de La Teja. Según informó Teledía, dos delincuentes armados se acercaron a la puerta de la casa, que tenía la reja entreabierta.

Los ladrones le pidieron a la mujer una botella de agua. Ella les dijo que sí, pero, como se desplaza en silla de ruedas, les pidió que se acercaran para dársela. En ese momento, los hombres sacaron su arma y le dijeron: “¿Qué pasa si te copamos la casa?”.

La mujer comenzó a gritar y pedir ayuda. Los delincuentes no la hirieron, pero se llevaron su dinero y objetos. Una vez que los ladrones huyeron, logró llamar a su esposa, quien acudió a ayudarla.

Según relató la pareja de la víctima, ella había salido de la casa para realizar un mandado, y el hecho ocurrió en ese interín. “Es alguien que sabe que yo salgo y ella está inválida”, afirmó.

La mujer contó que su pareja está “asustada” y que cuando logró comunicarse con ella “estaba en un llanto solo”.