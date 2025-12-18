¿Qué partidos políticos prefieren los uruguayos?: FA y coalición igualados, según Opción

Política

La consultora Opción publicó este jueves los resultados de una encuesta vinculada a la opinión de la población y sus preferencias partidarias. Según el documento la evaluación fue realizada entre el 13 y 18 de octubre y el 18 y 25 de noviembre.

El análisis muestra que hacia el cierre de este año, las preferencias partidarias de los uruguayos se mantienen estables y con un escenario de paridad entre los principales bloques políticos. El Frente Amplio (FA) aparece como la fuerza con mayor cercanía ciudadana, con 40%, seguido por el Partido Nacional, que alcanza 29%. Más atrás se ubican el Partido Colorado, con 9%, Identidad Soberana, con 3%, y Cabildo Abierto y el Partido Independiente, con 2%. 15% de los consultados aseguraron no sentirse cercano a ningún partido político.

Con respecto a las preferencias por bloques, el estudio señala una paridad entre el Frente Amplio y la Coalición Republicana, que concentran 40% cada uno, mientras que el 20% restante corresponde a personas que no se identifican con ninguno de los dos espacios. Este escenario refleja resultados similares a los que se dieron en el último ciclo electoral, aunque con una leve reducción del peso de ambos bloques y un crecimiento del segmento sin identificación partidaria.

En comparación con las elecciones de 2024, la medición actual muestra una que en la disputa del año pasado la coalición republicana había logrado una ventaja de algo más de tres puntos porcentuales sobre el Frente Amplio.

