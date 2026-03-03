“Que no nos deje de herencia un desastre”: oposición enviará carta a Orsi contra Casupá

Política

Dirigentes de la oposición se reunieron este martes en la casa del Partido Colorado, donde mantuvieron un segundo encuentro de la coalición y marcaron una agenda de principales temas para el país. Entre esos tópicos se encuentra la seguridad pública, la economía y el empleo, y el agua potable.

Respecto a este último punto, el dirigente del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo en conferencia de prensa posterior a la reunión que se resolvió enviar una carta al presidente de la República, Yamandú Orsi, para que “revise” su posición respecto a la represa Casupá.

“Lo que hemos decidido es mandar una carta a Orsi, firmada por todos los partidos de la coalición, planteándole que por favor, por el país, por los ciudadanos, que no nos deje de herencia un proceso que va a ser un desastre y que revisen esta posición buscando un camino donde ciertamente nos va a tener al lado”, manifestó el exministro de Trabajo.

En esta línea, Mieres recalcó que si el mandatario toma “la decisión correcta”, entonces desde la oposición serán “los primeros en reconocer que, efectivamente, ahí sí puede contar con el respaldo de todo el sistema político”. “De otra manera, nos lleva a una situación que los uruguayos no se merecen”, ratificó.

En su alocución, el dirigente del Partido Independiente argumentó que este tema cobra especial relevancia cuando el país vive “el riesgo de una nueva sequía”. Así, aseguró que a la oposición le “preocupa enormemente el error” que cometió el gobierno de dejar sin efecto Neptuno para “sustituirlo por algo que no va a resolver los problemas y que, además, va a implicar un enorme gasto de parte del Estado”.

“No entendemos el capricho. […] Acá hay un problema de haber dicho ‘Como esto lo hicieron aquellos entonces lo dejamos sin efecto’”, insistió Mieres.

Sobre el cierre de la conferencia, el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, sostuvo en que todos los actores estuvieron de acuerdo “en que es momento de que el gobierno corrija las prioridades”.

