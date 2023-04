Internacionales

“Que no me llame porque se va comer flor de puteada”, dijo Berni sobre ministro de Larreta

Montevideo Portal

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que este lunes fue golpeado en medio de una manifestación ocurrida en el límite entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la jurisdicción provincial, apuntó contra su par de CABA, Eugenio Burzaco, quien integra el gobierno liderado por Horacio Rodríguez Larreta, de signo político contrario al del agredido.

Berni afirmó que lo sucedido con los manifestantes fue “una emboscada” y que en el lugar había tanto “activistas políticos” como integrantes de bandos contrarios en un mismo sindicato. Además dijo que la Policía lo detuvo luego de “defender” a un trabajador que fue golpeado con un escudo por un agente.

“Mejor que no me llame, porque se va a comer flor de puteada”, dijo Berni durante una entrevista con el canal C5N, cuando fue consultado sobre si el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Burzaco, lo había llamado después de lo sucedido.

“No necesito explicaciones. Conozco demasiado bien como funciona esto. Esto no se hace. Usted no puede poner en riesgo la vida de una persona. Cuando estaba todo bien, todo tranquilo. ¿Qué pasa? En esos escenarios, aquellos que estamos en la calle todos los días... No lo quiero naturalizar, pero esa discusión, esas puteadas, la necesidad de la gente de exteriorizar su bronca”, afirmó.

“Estaba controlada [la situación]. No me costaba nada llamar a mis fuerzas provinciales. ¿Por qué la Ciudad de Buenos Aires? Porque la avenida general Paz y las colectoras, hasta la vereda, es jurisdicción de la Ciudad. Mis policías (de la provincia) estaba a una cuadra. Ninguno se movió”, agregó en la entrevista televisiva.

El reclamo de manifestantes, que eran conductores de ómnibus, surgió porque un chofer de la línea 620 fue asesinado a balazos en la madrugada del lunes cuando ladrones subieron al vehículo y fueron enfrentados por un policía que viajaba en la unidad mientras circulaba por la zona de La Matanza.

Berni se dirigió a los cortes de ruta que estaban haciendo los choferes manifestantes en la avenida General Paz (que separa la capital argentina de la provincia de Buenos Aires) y la ruta 3, que se sumó a la decisión de un paro en toda la zona oeste del Gran Buenos Aires, informado por el sindicato del sector, la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

El ministro de Seguridad, que estaba acompañado por el de Transporte, Jorge D´Onofrio, fue recibido a los gritos por los conductores, quienes lo golpearon, le tiraron piedras y palos y a los empujones lo acorralaron contra un paredón, donde se cayó y luego se levantó.

Si bien Berni insistía en hablar con los manifestantes, efectivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires con escudos y palos abrieron camino para retirarlo; y la presencia policial sacó de control a los manifestante que tiraban vidrios, botellas, piedras.

Los policías protegieron al ministro, que cubierto con un casco de ciclista, fue hasta un auto en el que se retiró del lugar.

Con información de EFE.

