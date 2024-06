Judiciales

“Que me denuncie todo lo que quiera”: Fossati aseguró que no le “preocupa” Astesiano

La exfiscal Gabriela Fossati, quien llevó a cabo las investigaciones en torno a Alejandro Astesiano, aseguró que no le “preocupa” que el excustodio presidencial la denuncie.

“Que me denuncie todo lo que quiera, porque yo soy una mujer de derechos”, dijo la dirigente nacionalista al ser consultada durante una entrevista en el programa Justos y pecadores (Medios Públicos).

Al respecto, sostuvo que, si se llegara a devenir en un juicio, ella no tiene “la más mínima duda” de que no sería condenada por “ningún delito”, ya que ella no cometió “ninguno”.

“Astesiano un día te dice una cosa y después otra; un día se hacía el bueno y me decía que estaba muy estresado, que lo estaban presionando… Entonces yo trataba de que lo entraran, de hecho después me dijo que lo habían amenazado en la cárcel, yo pedí que lo trasladaran a Florida… Él manipula, ahora resulta que yo soy la mala de la película pero antes él me llamaba y me pedía desesperadamente porque me decía que estaba en riesgo”, sostuvo Fossati.

El abogado Marcos Prieto y Astesiano se reunieron el pasado martes en la cárcel de Florida para hablar de los dichos públicos de la exfiscal Gabriela Fossati, quien negó haber amenazado a quien investigó para firmar un acuerdo abreviado.

“Él [Astesiano] es quien está soportando la carga”, consideró en rueda de prensa este martes y dijo que quien fue su defendido hasta octubre de 2023 sufre “un dolor enorme” porque “se le está filtrando lo que él habló en confianza en Fiscalía”.

