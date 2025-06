“Que los que viven aquí se sigan sintiendo italianos”: diputado uruguayo sobre ciudadanía

Política

El diputado del Partido Colorado Conrado Rodríguez manifestó su “preocupación” ante autoridades europeas por la reciente decisión de Italia de restringir el acceso a la nacionalidad para los descendientes de ese país nacidos en el extranjero.

El legislador uruguayo participó de la Comisión de Asuntos Sociales de Eurolat en Lima, Perú, un foro que reunió a parlamentarios sudamericanos y europeos.

“Lo que pedí en el foro es que nuestra comisión, en una próxima sesión, pudiera tratar este tema para que hubiera una declaración para que no se restrinja el derecho a la ciudadanía de miles y millones de personas que quieren seguir teniendo un vínculo con Italia, sobre todo por lo que significa Italia para sus vidas”, expresó Rodríguez —descendiente directo de italianos— en conversación con Montevideo Portal.

Esta futura ocasión sería en diciembre, cuando el foro vuelva a reunirse, acotó.

A nivel nacional, el diputado colorado expresó que ha recibido “inquietudes” de asociaciones de italianos “que se han visto muy preocupadas porque no hay un argumento por el cual se quiera restringir la ciudadanía” a la población ítalo-uruguaya. “La inmensa mayoría de quienes acceden a la ciudadanía italiana no han ido a vivir a Italia para, en la consideración del actual gobierno, [sacar] trabajo a los italianos o que hubiera existido una corriente inmigratoria que hubiera generado mayores gastos para el Estado. Eso no ha sucedido; por lo pronto no en el caso de Uruguay, por tanto no hay argumentos”, puntualizó.

A su entender, “es importante” que se realice una declaración a nivel internacional para que el gobierno italiano “cambie su postura”, ya que “está yendo en contra” de una posición “histórica”.

“Creo que Uruguay ha sido muy generoso con los italianos, que los recibió de brazos abiertos en una oleada muy importante después de la Segunda Guerra Mundial. En ese marco también Italia era muy generosa con los ítalo-uruguayos, no entendemos por qué el cambio de posición. La tradición justamente ha sido tener lazos que permitan que los que viven aquí se sigan sintiendo tan italianos como sus progenitores”, concluyó Rodríguez.

