“Que les caiga todo el peso de la ley”: Jorge Díaz sobre responsables de ataque a Ferrero

El exfiscal de Corte y hoy prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, emitió un mensaje a propósito del atentado que sufrió en la madrugada de este domingo la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

“Defender el Estado de derecho es lo que reclama la hora”, comenzó Díaz en un posteo en X en el que, a su vez, compartió lo publicado por el presidente, Yamandú Orsi, a propósito del hecho.

Además, Díaz expresó su total “respaldo a la Policía y a la Fiscalía” que, indicó, “están trabajando para detener a los autores materiales e intelectuales del atentado”.

Asimismo, deseó que a los responsables del ataque “les caiga todo el peso de la ley”. “Mi solidaridad con Mónica y su familia en esta hora tan difícil”, completó quien fue compañero de Ferrero en la Fiscalía General de la Nación.

