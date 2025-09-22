¿Qué importancia tiene Uruguay dentro del Mercosur? Esto dijo Orsi en Nueva York

Política

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó de la Cumbre Anual Concordia 2025 en Nueva York, donde fue entrevistado en el escenario, previo a su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas que será este martes 23 de setiembre.

Entre otras cosas, Orsi fue consultado sobre el rol que cumple Uruguay dentro del Mercosur. Ante esto, contestó que, en América Latina, “Paraguay y Uruguay tienen un rol fundamental de articulación”.

“Dicho de otra forma: las características, la historia misma del Uruguay como un país de articulación entre fuerzas que tensionan nos posiciona en un lugar de privilegio”, consideró.

“Hay quienes comparan la historia del Uruguay con la de otros países, por ejemplo, la historia de Bélgica. Pero estamos convencidos de que la herramienta [del Mercosur] es muy útil, la de la integración”, indicó el presidente.

Tras esto reflexionó: “En un mundo tan impredecible como en el que estamos, sí o sí tenemos que tener los mejores vínculos con todos los países del Mercosur y eso es lo que hemos hecho a lo largo de la historia, sea el gobierno que sea”.

Destacó también que en Uruguay “han pasado los gobiernos y la política en tema integración es muy, muy similar, si no igual” entre los gobiernos de distintas banderas.

“A veces pensamos: Uruguay es un país pequeño. No es tan pequeño; tenemos poca población, pero es un país que tiene potencialidad. En un mundo donde los tratados de libre comercio y la integración a veces están sufriendo sus sacudones, sus avatares, estamos convencidos de que, más allá de nuestra posición o la geopolítica pura y dura, una historia de articulación, una historia de buen relacionamiento creo que nos posiciona”, indicó.

Para Orsi Uruguay está “en un lugar de privilegio” y en “una región que es muy potente si uno la mira en su conjunto”.

