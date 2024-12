¿Qué fecha definió Yamandú Orsi para dar a conocer futuros ministros y subsecretarios?

Política

Montevideo Portal

Hasta el momento, el presidente electo, Yamandú Orsi, ha confirmado solo un ministro que formará parte de su gabinete ministerial a partir del 1° de marzo de 2025, cuando asuma como primer mandatario.

El anuncio de Gabriel Oddone como futuro ministro de Economía lo hizo Orsi el 23 de setiembre, antes de las elecciones de octubre y de la segunda vuelta electoral.

No obstante, el resto del gabinete todavía no se ha dado a conocer, mientras se siguen manteniendo reuniones de carácter político en el Hotel Hampton by Hilton, el lugar elegido por el comando más cercano al presidente electo para conformar el gabinete que estará al frente de los 14 ministerios que tiene Uruguay.

Según supo Montevideo Portal con fuentes políticas, la fecha planteada para hacer la presentación oficial de los ministros y subsecretarios es el próximo martes 17 de diciembre.

Además de Oddone, los otros dos cargos ya confirmados por Orsi son Alejandro Pacha Sánchez, quien será secretario de Presidencia, y Jorge Díaz, que asumirá como prosecretario a partir del 1° de marzo del año que viene.

Consultado este lunes por la prensa, Orsi dijo que los nombres de los futuros ministros y subsecretarios serán dados a conocer el 17 de diciembre. En esta línea, aclaró que, por lo pronto, no confirmará a otros jerarcas que vayan a asumir durante su mandato.

