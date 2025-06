“Que el gobierno se sensibilice”: piden seguro especial para trabajadores de La Vienesa

Política

La Mesa Coordinadora del Pan y Afines se reúne este miércoles con la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, con el fin de que “el gobierno se sensibilice y pueda autorizar un seguro especial por seis meses” para los trabajadores de La Vienesa, que fueron despedidos “sin cobrar un peso”, dijo el líder sindical Luis Echevarría a Montevideo Portal.

El sindicato pide al gobierno que “ayude y extienda una mano” a los trabajadores damnificados, que “fueron dejados en banda y están desprotegidos”. “Por un tiempo, no van a tener dinero”, sostuvo el presidente de la Mesa Coordinadora del Pan.

Echevarría informó que el cierre de La Vienesa, cuyo dueño, Alejandro Aguerre, reconoció una deuda de US$ 1.000.000, “ya se dio”. El pasado martes los trabajadores comenzaron a recibir las bajas del Banco de Previsión Social (BPS), por lo que ahora realizarán “la reserva del derecho al seguro”.

Según el presidente de la Mesa Coordinadora del Pan, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, dialogó con el sindicato sobre la posibilidad de obtener un seguro especial para los trabajadores y así “darle un cierre” al conflicto.

Los damnificados también podrán acogerse en el Fondo de Garantía de Créditos Laborales del BPS, que tiene el fin de “cubrir las contingencias generadas ante la insolvencia del empleador”.

Asimismo, el sindicato busca formar una cooperativa para salvaguardar “la mayor cantidad de gastos posibles” y que los propios trabajadores puedan gestionar alguna sucursal, con la que prevén cubrir unos 25 puestos de trabajo. Otra alternativa que maneja la Mesa Coordinadora del Pan y Afines es, a través del Centro de Industriales Panaderos del Uruguay, “reubicar trabajadores en las grandes panificadoras, como Sorchantes o Pagnifique”.

“Esto ya no tiene vuelta atrás y se va a llamar a concurso. Pero necesitan los trabajadores tener una salida decorosa y una propuesta en este contexto lo mejor posible, y es lo que se va a tratar de hablar con el gobierno”, expresó Echevarría.