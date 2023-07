¿Qué dijeron Mario Bergara y Sergio Botana sobre el aumento del tope de deuda anunciado?

Política

Montevideo Portal

El economista y senador de la República por el Frente Amplio (FA) Mario Bergara se refirió este jueves a la presentación que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas ante la Asamblea General por la activación de la cláusula que habilita extender el tope de deuda del Estado, es decir, un incremento de lo que ya está autorizado por parte del Parlamento para que el país se endeude.

Bergara señaló que entienden que estas circunstancias pueden pasar y que justamente por eso existen este tipo de herramientas, algo que utilizó el gobierno anterior, según reconoció el legislador frenteamplista. Sin embargo, recordó y criticó que en aquellas instancias en que el gobierno del FA lo ponía en práctica “la oposición ponía el grito en el cielo”.

“Nosotros no jugamos de esa manera; tenemos otro grado de comprensión y responsabilidad de que hay circunstancias que ameritan tomar estas salvaguardas porque hay circunstancias que implican o menores ingresos o mayores gastos, y esto parece ser la circunstancia”, señaló

“Por lo que se está comunicando hoy no vemos dificultad. Lo que sí que queda claro es que no hay que poner el grito en el cielo como hacía la oposición antes; tan fácil no es”, agregó, y expresó que los endeudamientos siempre se ven con cierta mirada de “preocupación”, porque pasa lo mismo que a nivel familiar.

“Hay un límite hasta donde uno se puede endeudar. En general uno puede plantear que Uruguay goza de una salud financiera razonablemente buena, razón por la cual los que prestan te prestan en buenas condiciones. Los mercados internacionales toman en cuenta la calificación crediticia que tiene Uruguay, que es muy buena y que mejoró sustancialmente desde el 2012 cuando se recobró el grado de inversión y se mantiene esa percepción de que es un país serio, responsable y que está en condiciones de pagar sus deudas”, continuó.

Consultado sobre la evolución del endeudamiento, Bergara sostuvo que “por supuesto” hay que tener cuidado con eso, pero opinó que nuestro país tiene un panorama de “holgura” financieramente, que le permite actuar de esa manera.

Por su parte, el senador del Partido Nacional Sergio Botana afirmó que la cifra actual va a quedar “muy poquito por encima” de lo que ya estaba previsto, pero reconoció que se usó ese margen del 30% ya autorizado.

“Se mantiene dentro de los términos razonables cayendo en términos de valores constantes”, dijo, y agregó que respecto a 2016 (en términos constantes) la deuda cae en pesos constantes y en dólares, aunque reconoció que a veces “sorprende” el número en dólares, justamente porque está perjudicándose por el “atraso cambiario”.

Montevideo Portal