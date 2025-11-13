“¡Qué cagada!”: camión volcó el contenedor que cargaba tras maniobrar en plena ruta 101

Locales

Un accidente de tránsito de un camión con acoplado se produjo en la mañana de este jueves en la rotonda frente a la Escuela Militar de Aeronáutica (EMA), en la ruta 101, a la altura de la localidad de Barros Blancos, en el departamento de Canelones.

El vehículo hizo una maniobra para intentar salir de la vía y, durante uno de sus retrocesos, volcó el contenedor que transportaba. Si bien el embalaje quedó sobre la banquina, el camión quedó atravesado en diagonal y bloqueó el tránsito.

Un video filmado por un camionero, que fue publicado en redes sociales por el medio pandense El Megáfono, muestra el momento exacto en que el container se cae sobre la senda. “Mirá qué trancadera hay acá. Estamos viendo si el hombre puede meter el camión ahí”, dijo el hombre que grabó el suceso.

Luego del vuelco, relató: “¡No te lo puedo creer, boludo! Tas loco. Acá estamos trancados. ¡Qué cagada, por Dios! Estaba filmando para que vean lo que el tipo estaba haciendo. De no creer, boludo, de no creer”.

En el video también se observa cómo los conductores se bajaron de sus vehículos para avisarles a los de más atrás lo ocurrido mediante señas.

Fuentes policiales informaron a Montevideo Portal que, si bien no hubo heridos, el tránsito permanece congestionado a la espera de la llegada de grúas para retirar el acoplado.

