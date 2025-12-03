“Qué buena que está”: los comentarios de un diputado argentino en plena ceremonia

Internacionales

Montevideo Portal

Este miércoles se dio un episodio incómodo que fue cuestionado en la Cámara de Diputados de Argentina, cuando en la transmisión oficial de la sesión se escucharon comentarios sobre la apariencia física de varias legisladoras, los cuales fueron emitidos desde el estrado principal mientras se desarrollaba la ceremonia de asunción de los parlamentarios electos. En el evento se encontraba el presidente argentino, Javier Milei.

El hecho ocurrió mientras el secretario parlamentario, Adrián Pagan, leía la lista de representantes convocados para prestar juramento. En ese momento, el sistema de sonido permaneció abierto y una voz masculina lanzó apreciaciones de tono sexual dirigidas a diputadas que se acercaban al estrado.

La primera intervención se escuchó cuando fueron llamados los representantes electos por la provincia de Chaco. En plena transmisión, Gerardo Cipolini dijo: “Rosario Goitía, che, qué buena que está”.

Minutos más tarde, un comentario similar se dirigió a otra legisladora: “Che, qué linda”, en referencia a la diputada María Graciela de la Rosa. Tras esto, una tercera apreciación del representante se captó cuando Mónica Becerra esperaba su turno para jurar.

A pesar de que los comentarios se escucharon en la transmisión oficial, la ceremonia continuó sin interrupciones.

Luego de los comentarios, Cecilia Moreau, diputada de Buenos Aires, tomó la palabra ante la cámara y repudió el hecho.

“Lamentablemente la noticia que está trascendiendo en los medios de comunicación, más allá de los improperios que se pueden haber dicho, tiene que ver con que el presidente provisional de esta asamblea comentó de tres diputadas ‘qué buena que está’”, aseguró.

Ante esto, Cipolini se defendió y dijo: “La tecnología ha avanzado a límites de tal manera que uno sale diciendo cosas que no ha dicho. No voy a pedir perdón de algo que no he dicho”.

Montevideo Portal