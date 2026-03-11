“Punto de inflexión”: “The Guardian” destaca el impacto cultural del candombe uruguayo

Curiosidades

El prestigioso diario británico The Guardian dedicó esta semana un extenso reportaje al creciente protagonismo del candombe uruguayo, resaltando su expansión, su potencia cultural y su papel en la identidad afrouruguaya.

El artículo pone el foco en cómo un ritmo históricamente marginado logró convertirse hoy en un fenómeno masivo que atrae multitudes en plazas y calles de Montevideo.

El medio británico destaca especialmente el caso de Rueda de Candombe, el colectivo que cada lunes convoca a hasta 2.000 personas en plaza España. Además, remarca también los significados históricos del lugar.

The Guardian enfatiza que esta revitalización del candombe no es solo musical, sino histórica y comunitaria.

El reportaje vincula esta recuperación con tendencias similares en el continente, donde expresiones surgidas de comunidades afrodescendientes —como la plena en Puerto Rico o la samba en Brasil— lograron un lugar central en la cultura popular. Sin embargo, destaca que el candombe recién ahora vive un “punto de inflexión” que lo posiciona a nivel nacional e internacional.

El artículo inicia de la siguiente forma:

“Al igual que el blues en Estados Unidos, la samba en Brasil, la rumba en Cuba y la plena en Puerto Rico, el candombe, la música afrodescendiente de Uruguay, fue alguna vez vilipendiada, marginada e incluso prohibida, pero logró perdurar.

Pero, aunque otros géneros similares han formado parte durante décadas de la corriente cultural dominante en todo el continente americano, recién ahora el candombe está alcanzando su apogeo”.

El artículo también señala que “la renovada popularidad del candombe es tal que uno de los grandes cantantes uruguayos, Jorge Drexler —el primer artista latinoamericano en ganar un Oscar a la mejor canción original, en 2005— lo ha convertido en protagonista de su nuevo álbum, Taracá, que se lanzará el 12 de marzo”.

The Guardian citó además declaraciones de Drexler, quien definió al candombe como “un trance, una herramienta espiritual”. “En un mundo en el que la polarización solo empeora, el candombe tiene la capacidad de construir puentes entre las personas”, sostuvo.