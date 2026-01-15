¿Punta del Este es inaccesible? Los precios que manejan restaurantes, cafés y paradores

Locales

Punta del Este y sus alrededores no son solo conocidos por sus playas ni por sus atracciones naturales. El lujo, la exclusividad, el derroche y la fiesta son también parte de cualquier temporada veraniega. Hay una pregunta que se repite año a año, que muchas veces viene acompañada de tickets que se hacen virales: ¿cuánto se gasta a la hora de veranear en el balneario esteño del país?

La principal ciudad turística uruguaya ofrece opciones para bolsillos variados. En Punta del Este se puede hacer turismo de lujo, pero también uno más medido. Según constató Montevideo Portal, en una cadena de supermercados ubicada en la Península un pote de yogur de casi 200 gramos tiene un valor de $ 64, un pan de molde ronda entre los $ 152 y los $ 215, y los quesos de untar —de 290 gramos— $ 195.

A fines de diciembre, el Ministerio de Economía y Finanzas publicó un informe en el que comparó los precios en las principales cadenas de supermercados del país en Maldonado y Canelones. En comparación con Montevideo, el sobreprecio detectado en Punta del Este fue de 6,32%.

Para los materos, un kilo de yerba puede adquirirse desde $179. Unas galletas dulces de marca uruguaya tienen un valor de $ 151 y un kilo de dulce de leche de alta calidad $ 489. Para almorzar, un kilo de pollo de granja con menudo vale $ 179; el kilo de nalga $ 539; el kilo de lomo $ 909, y el kilo de carne picada $ 459.

Un restaurante de la Punta ofrece combos: una merienda para dos —con café con leche, jugo, tostado, medialunas, tostadas y pastelería— por $ 1.040 y dos hamburguesas con papas fritas por $ 810. Quienes gustan desayunar y merendar afuera de sus casas, con vista al mar y también en zona céntrica del balneario, la oferta va desde $ 590 a $ 710. Para tarjetas uruguayas de determinados bancos, los restaurantes y cafés ofrecen hasta 25% de descuento, según la tarjeta del cliente.

En un parador de renombre, ubicado en la playa Mansa, tanto las rabas como las miniaturas valen $ 950; un chivito $ 1.200; un roll de sushi de diez piezas $ 850; las pizzas van desde $ 690 a $ 890; una pesca fresca con ensalada $ 1.390, y un bife ancho $ 1.900. En tanto, el menú infantil ofrece opciones de $ 480 a $ 690.

Una pizza muzzarella prehecha en una cadena de supermercados vale $ 539 y un refresco de 1,5 litros $ 162. En la Punta, hay más promociones: una muzza + seis empanadas + una cerveza de litro por $ 1.600. Otro restaurante ofrece chivitos por desde $ 480 a $ 520; ensaladas por $ 370; quesadillas por $ 380, y jugos y postres por $ 150.

En otro café de la playa Mansa, un espresso vale $ 195, los tragos van desde $ 290 a $ 700 y una copa de vino $ 330. La cerveza de 300 cc tiene un costo de $ 290 (sin alcohol y con alcohol) y un mockatil —trago sin alcohol— puede adquirirse por $ 320.

En concreto, en Punta del Este se pueden encontrar ofertas para todos los bolsillos. Son muchos los turistas que para conseguir precios más accesibles se mueven hacia Maldonado, la capital del departamento. De todos modos, el balneario ofrece precios variados: hay quienes pueden gastar US$ 50 por día y quienes no tengan un límite.

