“Pulseada con Intendencia”: el peculiar motivo para atrincherarse en un auto en la rambla

Dos personas se atrincheraron en un auto en la rambla de Montevideo y la calle 21 de Setiembre, en la zona de Pocitos, este martes 2 de diciembre. Ambos no quieren descender del vehículo porque se niegan a que desde la Intendencia de Montevideo (IM) los guinchen.

Una mujer, cuñada del dueño del auto, explicó la peculiar situación.

Según narró, el propietario del vehículo vino desde Minas (Lavalleja) en la jornada de hoy y “se ve que perdió la matrícula” en el camino. Al llegar a la capital fue detenido por los inspectores, quienes le dijeron que “le iban a retirar la otra matrícula, la de atrás”.

“Ahí mi cuñado le dice ‘¿por qué? poneme la multa, listo’”, relató la mujer a Subrayado (Canal 10), y añadió que “la cuestión escaló un poquito” desde ese momento.

Los inspectores luego le dijeron al conductor que le iban a guinchar el vehículo si no entregaba la matrícula, por lo que el hombre decidió ingresar al auto y atrincherarse para que no se lo lleven.

“Mi marido me cuenta la situación, me dice ‘voy a ver qué está pasando’. Ok, yo tuve que dar unas vueltas, llevar a mi hijo a un cumpleaños y cuando le pregunto me dice ‘yo estoy también adentro del vehículo’. O sea que vino y se sumó al atrincheramiento, digamos, a darle apoyo al hermano”, explicó la mujer.

Según expresó, el episodio se tornó en “una pulseada” con la Intendencia de Montevideo. “El problema no era pagar la multa, el problema no era la comisaría […] ellos lo que no quieren ahora es dar el brazo a torcer, no van a querer que el auto sea guinchado. Punto”, sentenció.

