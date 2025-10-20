“Puerto regalado” vs. “No tiene idea”: Pereira defendió a sindicato y Da Silva lo cruzó

Política

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, aludió al conflicto que llevan adelante los trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), —gestionada en un 80% por la empresa belga Katoen Natie— y afirmó que el Uruguay “no le debe nada” a TCP porque el gobierno anterior de Luis Lacalle Pou le “regaló el puerto”.

“No es una empresa fácil TCP, de hecho, le regalaron un puerto. Y, aun con un puerto regalado, tienen dificultades para negociar”, manifestó Pereira en rueda de prensa y agregó: “Nosotros no le debemos nada a TCP, TCP le debe mucho al Uruguay. TCP tendría que tener una actitud mucho más negociadora”.

De acuerdo con el líder del FA, “el gobierno tiene que buscar un acuerdo entre partes y los sindicatos deben tener la paciencia para agotar las etapas”, aunque aludió a que la empresa belga tiene “preconceptos sobre los trabajadores”.

Ante esto, en diálogo con Montevideo Portal, el senador blanco Sebastián Da Silva afirmó que el presidente del Frente Amplio “no tiene idea de cómo generar una empresa”. “Eso lo dice alguien que no tiene idea de lo que es plantar ni una maceta”, manifestó.

Para Da Silva, “este conflicto naturalmente no tiene sentido común”. Con respecto a que el gobierno pasado “regaló” el puerto de Montevideo, el legislador nacionalista dijo que se trata de “otra mentira como las tantas que dice”: “Nadie regaló nada, [Katoen Natie] es un concesionario que lo que hay que cumplir es que haga las inversiones a las que se comprometió y que baje las tarifas, como se comprometió; acá no hay regalo”.

También indicó que es “una mentira” que TCP no negocia de buena fe. “Hay un convenio colectivo. Pereira ha changado con los convenios colectivos desde hace 20 años. Y resulta que los respeta cuando le sirve. Ahora, cuando no le sirve no lo respeta. Pero nada me puede sorprender de la incoherencia hecha dirigente que es Fernando Pereira”, expresó.

“Lo que hay que hacer es que sigan trabajando y chau”, opinó, aunque afirmó que “los trabajadores no tienen nada que ver” con el conflicto y que detrás de este hay “una guerra política entre los tupas y el Partido Socialista”.

Da Silva dijo que “los trabajadores tienen sus jornadas aseguradas, sus sueldos asegurados, sus fuentes de empleo estable”, por eso, aseguró, “es un tema de sindicalistas”. “Esto es sindicalismo puro y duro como pocas veces se ve el aislamiento sindical con la realidad de los trabajadores. Por eso, la empresa cada vez que convoca realmente a los trabajadores, el sindicato trata de conseguir aire, porque los trabajadores están todos encadenados a esa presión sindical habitual”, analizó.

Asimismo, consideró que “el conflicto se va a destrabar por el sentido común”: “Los trabajadores quieren trabajar y no tiene objeto la reivindicación, y, si no trabajan, van a perder una enorme cantidad de derechos adquiridos”.

“Y, además, por suerte en este país la LUC le da libertad al trabajador y lo ampara a ir contra las medidas sindicales. La pesca demostró que siempre está la chance de llamar a gente que quiere laburar y no hacer paro y contratarlos”, completó.

