“Puedo entender claramente que fui perseguido” por Jorge Díaz: Perciballe en el Parlamento

El fiscal Ricardo Perciballe, quien actualmente está especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, acudió este miércoles a la Comisión de Constitución del Parlamento, convocado por los legisladores integrantes de la oposición para dar detalles sobre los traslados realizados por el exfiscal de Corte y actual secretario de Presidencia, Jorge Díaz, que a su entender “claramente” lo perjudicaron.

En una entrevista compartida a comienzos de mes por el programa de streaming Al Weso, el magistrado se refirió al momento en el que fue apartado de la Fiscalía de Crimen Organizado en 2012. “Díaz trabajaba conmigo, era juez letrado de Crimen Organizado; teníamos unas investigaciones importantes de narcotráfico y de corrupción. De buenas a primeras, la primera medida es sacarme cuando sabía que tenía varias investigaciones en curso”, afirmó.

En su comparecencia en la Cámara baja (con la presencia, no obstante, de algunos senadores) Perciballe comenzó aludiendo a que se trató de hechos que ocurrieron hace más de una década.

“Entiendo claramente, y se comprende, que el Parlamento tome en consideración un traslado de un fiscal contra su voluntad, y si ese traslado está en Crimen Organizado. Me parece que sí es importante, pero debió haber sido importante en 2012, no ahora. Digo esto con el mayor de los respetos al señor representante, que está en todo su derecho de convocarme, y yo contestaré con gusto las preguntas que se me hagan”, manifestó, de acuerdo con la versión taquigráfica a la que accedió Montevideo Portal.

Asimismo, si bien se excusó de nombrar personas en los casos que recordó que investigaba por ese entonces, sí recordó que “sin duda había funcionarios públicos”. “Por eso estamos hablando de corrupción. De eso no cabe duda. Pero yo no voy a nombrar a las personas, de ningún modo”, amplió.

Luego relató parte de cómo llegó a Fiscalía y de lo ocurrido en 2012 con la llegada de Díaz a la cabeza del Ministerio Público. “En ese marco del pasaje del tiempo y las imputaciones que avanzan, de buenas a primeras el doctor Jorge Díaz, que era juez letrado, pasa a ser fiscal de Corte. Esa resolución fue del 16 de abril de 2012. Y a mí me sacan el 9 de mayo de 2012. O sea que es la primera medida que toma el fiscal de Corte. Bueno, eso a mí me hace pensar que había algún motivo detrás, porque yo no pedí el traslado en ningún momento. Estaba con muchas líneas de investigación. Y bueno, yo puedo presuponer un montón de cosas, pero lo que yo presupongo está en mi fuero íntimo”, manifestó.

Luego fue consultado insistentemente por legisladores, como Gustavo Salle y Andrés Ojeda, acerca de por qué cree que fue trasladado a lo que ensayó varias respuestas.

“En mi fuero íntimo, ¿qué pienso? Y bueno, por algo me habrán trasladado, pero nada más que eso. No puedo decir más nada”, apuntó al comienzo y dijo que en 34 años no recuerda “ningún” traslado de las características del suyo.

Un poco después Salle toma la palabra y plantea: “Cualquier persona con sentido común lo que interpreta es que la llegada de Díaz a la Fiscalía de Corte y el traslado inmediato de él fue para evitar el procesamiento de alguien, y de alguien importante. Yo creo que eso es lo que debe pensar el 99,9 % de la población que lee la información de prensa. Capaz que el que tiene cierta conducta obsesiva soy yo; no lo sé”.

A esto Perciballe contesta: “Comprenderá, señor diputado, que usted está diciendo algo que tiene asidero, pero yo no lo puedo decir. Son cosas distintas. Usted comprenderá su estatus y el mío”.

“Lo comprendo, doctor. Por eso dije lo que dije: porque yo soy diputado y usted es fiscal”, le respondió Salle.

Más tarde interviene Ojeda, quien, entre otras cosas, recordó que en la entrevista con Al Weso Perciballe dijo que tenía “claras” por qué había sido trasladado.

“Senador, como usted comprenderá, si todo es tan claro de cómo está todo, ¿por qué lo tengo que decir yo, que es una interpretación mía, y no lo puede inferir usted con los elementos objetivos que tiene a la vista? No me ponga en esa situación”, dijo el fiscal.

“Estoy intentando que las cosas no tengamos que inferirlas nosotros, que usted las diga; igual que cuando uno interroga a un testigo, no podemos inferir nosotros, lo tiene que decir. Simplemente a modo de aclaración”, manifestó Ojeda y planteó evitar “sembrar suspicacias”.

Perciballe volvió: “Señor senador, yo lo comprendo a usted, pero usted compréndame a mí. Aquí yo tengo una responsabilidad institucional importante y yo no voy a decir en este ámbito cosas que no puedo afirmar”.

“¿Usted siente que fue perseguido en la Fiscalía en algún momento?”, retrucó Ojeda.

“Yo fui trasladado, como dije; el primer acto de gobierno del doctor Díaz fue mi traslado y en el año 2016 me desjerarquiza. Yo puedo entender claramente que fui perseguido. Por eso hablo de que fui perjudicado”, contestó Perciballe.

Luego sumó: “Entiendo que un traslado inmotivado es un perjuicio y eventualmente se puede interpretar como una persecución, más si lo cambian en dos oportunidades a una materia que uno no conoce. En Aduana todavía me tengo mucha más confianza porque es bastante parecido, pero Civil no”.