“Programa inexistente”: alertan por estafa virtual que usa imagen de la ministra Cardona

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) emitió el pasado jueves una alerta sobre una publicación falsa que circula en redes sociales y que utiliza la imagen de la ministra Fernanda Cardona con fines de estafa cibernética.

Según el comunicado oficial, en la publicación, titulada New product for the world of technology, se muestra un video manipulado con inteligencia artificial en el que aparece la ministra y se invita a invertir en un supuesto programa denominado “Programa de inversión ciudadana UTE 2026”, que no existe.

El MIEM indicó que se trata de una estafa y que cada palabra pronunciada por la persona que aparece en el video es falsa, ya que su voz fue alterada mediante IA.

Además, señaló que el programa de inversión que se presenta no existe y que esa pieza audiovisual apócrifa busca obtener datos o realizar fraudes utilizando indebidamente la imagen de la secretaria de Estado.

La cartera exhortó a la población a seguir únicamente los canales oficiales de comunicación para conocer las herramientas y programas vigentes, y a denunciar ante la Unidad de Cibercrimen del Ministerio del Interior cualquier información sospechosa o tentativa de estafa en línea.

