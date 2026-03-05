“¡Profunda demagogia!”: la crítica de Kechichian a la oposición por declaración sobre Cuba

Política

La sesión de este miércoles de la Cámara de Senadores estuvo —una vez más— protagonizada por cruces, discusiones y acusaciones entre el oficialismo y la oposición. En este caso, el detonante fue una declaración impulsada como grave y urgente por el Frente Amplio para “condenar el bloqueo” del gobierno de Estados Unidos contra Cuba.

El planteo fue criticado por los legisladores blancos y colorados, quienes optaron por retirarse de sala antes de que se vote. Por ese motivo, el mensaje fue aprobado solo por los representantes del gobierno, y algunos de ellos aprovecharon para criticar la actitud de sus colegas de los otros partidos.

La más enfática fue la senadora Liliam Kechichian, quien, durante la fundamentación del voto, acusó a blancos y colorados de no haber leído la proclama. “Estoy profundamente asombrada de la pérdida de tiempo que es este debate, sobre qué cosas se pueden discutir en el Parlamento y qué no”, comenzó.

“En plena pandemia estuvimos horas discutiendo la invasión de Rusia a Ucrania; a nadie se le ocurrió decir que un tema de esa envergadura no se podía discutir. Lo peor de todo es que no leyeron la propuesta. Acá no estamos hablando del gobierno de Cuba, estamos hablando de algo que Uruguay hizo toda la vida: votar en contra del bloqueo de las Naciones Unidas. ¡Lean si quieren ser serios!”, agregó.

Luego, hizo alusión a una de las alocuciones del colorado Andrés Ojeda, quien criticó que el gobierno está “en caída libre en las encuestas” pero “dedica su tiempo” a promover una declaración sobre Cuba. Ante esto, Kechichian dijo: “No me vengan a hablar de encuestas”.

“Las encuestas a la Coalición Republicana le dan mucho peor que al gobierno; le preguntan a la gente cómo se para la oposición en este país y tienen una opinión pésima. Entonces, seamos serios. No sé si nos vamos a quedar discutiendo esto solos”, añadió.

Luego, la exministra enfatizó en que la declaración hace referencia a las “diferencias” con la forma de gobierno en Cuba y al “castigo colectivo contra el pueblo” que implica la adopción de “medidas unilaterales de alcance extraterritorial”. “Es eso lo que estamos votando. ¿No quieren votar esto? No lo voten, pero no es lo que ustedes están diciendo hoy aquí en sala con una profunda demagogia”, criticó.

